Samsung publie la mise à jour stable One UI Watch 5 pour Galaxy Watch 4 et Watch 5

Début de ce mois-ci, Samsung a annoncé que l’interface utilisateur One UI Watch 5 arriverait sur les anciennes montres, y compris la Galaxy Watch 4 et la Watch 5. Le géant de la technologie coréen a tenu sa promesse et a commencé à déployer le nouveau logiciel sur les anciens modèles de Galaxy Watch. Le nouveau logiciel est accompagné d’une foule de nouvelles fonctionnalités et de changements.

Samsung déploie le nouveau logiciel sur la Watch 4 avec le numéro de version R8xxUSQU1ZWF1, tandis que la Watch 5 reçoit la mise à jour avec la version logicielle R9xxXXU1BWH3. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle occupe une taille de téléchargement impressionnante de 1,7 Go.

Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est disponible aux États-Unis et en République de Corée du Sud. Nous pouvons nous attendre à un déploiement plus large dans les prochains jours. Certains utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour et ont confirmé le déploiement.

En ce qui concerne les changements, l’interface utilisateur One UI Watch 5 basée sur Wear OS 4 propose des fonctionnalités telles qu’une fonction de gestion de sommeil améliorée grâce à une interface utilisateur plus intuitive avec une analyse détaillée du score de sommeil, de la cohérence du sommeil et des symboles d’animaux de sommeil. La mise à jour inclut également une fonction de zone de fréquence cardiaque personnalisée, un GPX amélioré pour la Watch 5 Pro, un meilleur suivi de la santé avec la notification de rythme cardiaque irrégulier (NHCI), de nouveaux cadrans de montre, et plus encore.

Les utilisateurs des séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 en Corée du Sud et aux États-Unis peuvent vérifier les nouvelles mises à jour logicielles dans l’application Galaxy Wearable. Pour vérifier les nouvelles mises à jour, vous pouvez accéder à l’application Galaxy Wearable > Paramètres > Mises à jour logicielles. Si la mise à jour est disponible, vous pouvez la télécharger et l’installer sur votre montre, sinon, vous pouvez attendre quelques jours.

