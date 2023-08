Le Huawei Mate 60 est également disponible avec Kirin 9000 et un ensemble de caméra XMAGE

Dans un retournement de situation surprenant, Huawei a lancé hier son smartphone Huawei Mate 60 Pro. Maintenant, l’entreprise vient de dévoiler le deuxième, également inattendu, Mate 60. La version normale partage la plupart de ses caractéristiques avec la version Pro. Cependant, il y a quelques désavantages pour nous rappeler que ce n’est pas la version Pro.

Le Huawei Mate 60 dispose d’une découpe unique en forme de poinçon avec le même appareil photo frontal ultra grand-angle de 13 MP. Il s’agit d’un seul appareil photo contrairement à la version Pro, mais vous serez heureux de savoir qu’il s’agit d’un appareil photo ultra grand-angle, ce qui signifie que vous disposerez d’une large couverture pour vos selfies.

Caractéristiques techniques du Huawei Mate 60

En ce qui concerne l’affichage, le Huawei Mate 60 est doté d’un écran OLED LTPO de 6,69 pouces avec une résolution de 2 668 x 1 216 pixels. Le panneau a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, mais étant donné qu’il s’agit d’un panneau LTPO, il passera entre 1 Hz et 120 Hz en fonction de vos besoins. Le panneau est également doté d’une protection en verre Kunlun de deuxième génération.

Le Huawei Mate 60 partage également le même langage de conception que son homologue Pro. Nous avons le même îlot de caméra arrondi à l’arrière. Cependant, le téléphone diffère avec un appareil photo périscope de 12 MP avec un zoom optique 5x qui remplace l’appareil photo de 48 MP sur le Mate 60 Pro. L’appareil photo principal est une unité de 50 MP avec une ouverture variable f/1.4-f/4.0 et le module ultra grand-angle de 12 MP est conservé.

Huawei a décidé de ne pas confirmer la puce, mais il est probable que ce soit le même SoC Kirin 9000S à l’intérieur du Huawei Mate 60 Pro. Le téléphone est vendu avec une configuration unique de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’une des fonctionnalités intéressantes est le fait qu’il fonctionne avec le logiciel Harmony OS 4.0 alimenté par Huawei Mobile Services. Le téléphone puise sa puissance dans une batterie de 4 750 mAh avec une charge rapide de 66 W. La version normale offre également la messagerie satellitaire bidirectionnelle BeiDou en Chine.

Le Mate 60 est disponible dans les mêmes options de couleur que son homologue Pro. Les acheteurs peuvent opter pour les couleurs Noir, Blanc, Vert et Violet. Le téléphone coûte 5 999 CNY (824 dollars), soit 1 000 CNY de moins que le Huawei Mate 60 Pro. L’appareil est répertorié sur Vmall avec une expédition prévue pour le 17 septembre. Pour l’instant, Huawei n’a pas annoncé de lancement sur les marchés mondiaux comme l’Europe.

