Garmin Venu 3 et 3S arrivent avec « Suivi des siestes », mode fauteuil roulant et plus encore

Garmin, l’une des principales entreprises spécialisées dans les solutions portables, nous présente une mise à jour pour sa série Venu. La populaire gamme de montres connectées, riche en fonctionnalités, a été mise à jour avec les nouveaux modèles Garmin Venu 3 et Venu 3S. Ces nouvelles montres connectées sont disponibles à partir de 450 $ et sont très attrayantes en termes de fonctionnalités.

Principales caractéristiques de la série Garmin Venu 3

Le duo Venu 3 peut détecter les siestes et les ajouter au suivi global du sommeil. Oui, ces montres connectées possèdent une fonctionnalité intéressante de « suivi des siestes ». Cette fonctionnalité est très sophistiquée grâce à la surveillance du pouls oxymétrique (saturation en oxygène du sang) et de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV).

Parmi les points forts, les Venu 3 et 3S sont également dotées d’un intéressant mode fauteuil roulant. Il suit les poussées quotidiennes au lieu des pas et offre des alertes de changement de poids. Il s’agit d’une fonctionnalité astucieuse qui améliore considérablement l’accessibilité de ces montres connectées. De nos jours, les montres connectées sont souvent utilisées dans le domaine du fitness. Il est donc très positif de voir Garmin chercher à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées grâce à cette fonctionnalité.

Détails techniques

En termes de caractéristiques, la Garmin Venu 3 est dotée d’un écran AMOLED de 1,4 pouces, toujours allumé. La Venu 3S possède un écran plus petit de 1,2 pouces. Les montres utilisent des bracelets de 22 mm et 18 mm respectivement. Le boîtier est en polymère renforcé de fibres, tandis que la lunette est en acier inoxydable. Le verre est du Gorilla Glass 3.

La Venu 3 est disponible en taille 45 mm et propose les options de couleur Whitestone et Black. La 3S est disponible en taille 41 mm et offre les options de couleur pebble gray, sage gray, French Gray, Dust Rose et Ivory.

La nouvelle série promet une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 jours en mode montre connectée. Grâce à cette longue durée de vie de la batterie, les utilisateurs peuvent surveiller leurs indicateurs de santé 24/7 et obtenir une vision globale de leur niveau de stress. Le système suit également le sommeil de manière intelligente et peut fournir un suivi personnalisé du sommeil et détecter les siestes.

« Peu importe à quoi ressemble votre parcours santé et fitness, la Venu 3 est prête à vous soutenir à chaque étape. Que vous cherchiez à vous reposer et à vous détendre, à faire une bonne séance d’entraînement, à battre votre record personnel lors d’une prochaine course, ou quoi que ce soit d’autre, les nouvelles fonctionnalités passionnantes de la série Venu 3 fournissent encore plus de données personnalisées, facilitant ainsi la compréhension de votre corps comme jamais auparavant. » – Dan Bartel, Vice-président des ventes mondiales des consommateurs chez Garmin.

Actualité mobile et vidéo du moment