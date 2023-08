Méta organise une compétition de dactylographie avec clavier virtuel

Meta a récemment organisé une compétition de saisie au clavier virtuel qui a mis en valeur les capacités de leur clavier virtuel Reality Labs. Le but de la compétition était de trouver les dactylographes les plus rapides capables d’atteindre des vitesses de frappe impressionnantes grâce à cette technologie innovante. Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a partagé sa vitesse de frappe incroyable en utilisant le clavier virtuel. Lors d’une récente compétition de questions-réponses en ligne, sa vitesse de frappe a atteint 119 mots par minute.

Zuckerberg a également publié une vidéo sur Instagram montrant une compétition de saisie basée sur la vision par ordinateur et la technologie de réalité mixte. Selon le PDG de Meta, la recherche de Reality Labs peut transformer n’importe quelle surface plane en clavier virtuel. Meta Reality Labs est une division de Meta Corporation qui développe des technologies avancées de réalité virtuelle et augmentée, ainsi que des prototypes matériels. Le laboratoire développe également des logiciels bêta qui montrent le potentiel et la vision de Meta pour l’avenir.

Competition de saisie au clavier virtuel

La vidéo montre un grand code QR collé sur une table. Les participants posent leurs mains sur la table, tapent sur les boutons virtuels avec leurs doigts et le texte apparaît rapidement à l’écran. Zuckerberg a déclaré dans la publication qu’il avait atteint une vitesse de frappe de 100 mots par minute. Cependant, Bosworth a remporté le jeu à une vitesse plus proche de 120 mots. Bosworth a ensuite précisé lors de son question-réponse que sa vitesse était de 119 mots par minute avec un taux de précision de 98,9%. Sa première tentative était beaucoup plus lente, autour de 70 mots par minute. Selon lui, il a dû se lâcher et surmonter d’autres problèmes pour atteindre le score de 119 mots.

Meta a récemment fourni aux utilisateurs de Quest un clavier coulissant. L’expérience est bonne lors de l’utilisation de la poignée, mais lorsqu’on utilise uniquement les mains, si vous vous déplacez trop rapidement, la précision sera affectée. L’équipe de recherche de Meta n’a pas indiqué quand ou si ce clavier de réalité mixte sera disponible pour les utilisateurs. Il est à noter que Reality Labs a utilisé un casque Quest 2, mais un câble peut être vu se connectant à un ordinateur. Cela suggère que les utilisateurs auront besoin d’un ordinateur pour utiliser cette nouvelle technologie.

