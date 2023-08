Rehaussez vos sessions de jeu avec les meilleurs écouteurs de jeu

Tandis que les casques de jeu sans fil sont formidables, ils ne sont pas aussi portables que les écouteurs Bluetooth. Et n’oublions pas de mentionner que la plupart des personnes trouvent les écouteurs sans fil plus faciles à utiliser et plus confortables que les écouteurs Bluetooth. Le plus important, si vous aimez jouer sur votre téléphone ou un appareil mobile, vous devriez essayer l’un des meilleurs écouteurs de jeu.

Mais la vraie question est, quelle paire d’écouteurs de jeu vaut réellement votre temps et votre argent ? Eh bien, c’est là que ça peut devenir compliqué, car il y a un grand nombre d’options sur le marché. Et ce qu’il y a de bien avec les écouteurs ciblés vers les joueurs, c’est qu’ils ont tendance à promettre plus qu’ils ne peuvent tenir en termes de performances sonores et d’expérience utilisateur.

Cependant, il existe certains écouteurs de jeu qui tiennent toutes les promesses qu’ils font en termes d’offrir la meilleure expérience de jeu possible. Vous voulez tout savoir à leur sujet ? Continuez à lire !

Epos GTW 270 Hybrid – Meilleurs écouteurs de jeu globaux

Le Epos GTW 270 Hybrid répond à tous les facteurs essentiels, de l’audio aux commandes en passant par la connectivité et le confort. Et même s’il offre une expérience audio de jeu haut de gamme, cette paire d’écouteurs sans fil n’est pas vraiment trop chère.

En ce qui concerne la conception, le Epos GTW 270 est fourni avec un boîtier de charge en aluminium anodisé, qui a un look élégant et est de qualité. En réalité, l’esthétique noire et grise le rend beaucoup plus attrayant que ces écouteurs de jeu qui arborent des designs centrés sur le jeu avec des lumières RGB et autres.

Mais ce qui différencie vraiment le Epos GTW 270, ce sont ses caractéristiques. Parmi les points forts principaux, le plus remarquable est le dongle USB-C. Ce dongle facilitera la connexion de cette paire d’écouteurs de jeu avec la PS5 et la Nintendo Switch.

Cette paire d’écouteurs de jeu dispose également de la technologie Bluetooth. Cependant, je recommanderais le dongle car il offre une faible latence audio. En ce qui concerne l’audio, le Epos GTW 270 peut offrir des médiums riches, des basses profondes et un son directionnel fantastique. Tous ces facteurs sont importants pour obtenir la meilleure expérience audio de jeu.

Cependant, cette paire d’écouteurs de jeu ne dispose pas de la fonctionnalité d’annulation active du bruit. Vous ne pouvez donc pas l’utiliser comme des écouteurs ordinaires pour voyager et les activités en extérieur. Mais une isolation passive est disponible, ce qui offre une expérience immersive.

Points forts principaux

Jusqu’à 20 heures d’autonomie de batterie

Est fourni avec un dongle USB-C

Bluetooth 5.1

Offre une faible latence audio

Razer Hammerhead Hyperspeed – Meilleurs écouteurs de jeu avec annulation du bruit

Razer est essentiellement une marque de référence pour les joueurs. Après tout, la plupart des périphériques et accessoires de la marque sont généralement parmi les meilleurs. Et c’est à peu près la même chose pour le Razer Hammerhead Hyperspeed. C’est le meilleur écouteurs de jeu que vous pouvez obtenir actuellement et qui vient avec ANC.

Alors que ANC peut ne pas sembler si important au premier abord, cela peut certainement vous aider à obtenir une véritable expérience audio de jeu lorsque vous êtes en déplacement, ce qui est une priorité pour certains joueurs. De plus, grâce à l’ANC, vous pouvez utiliser le Razer Hammerhead HyperSpeed comme une paire d’écouteurs ordinaires.

Mais l’ANC n’est pas la seule chose qui fait des Hammerhead Hyperspeed l’un des meilleurs écouteurs de jeu. Il y a une foule de caractéristiques axées sur le jeu. Par exemple, les écouteurs sont dotés d’une connexion sans fil de 2,4 GHz. Dans ce mode, vous pouvez obtenir la latence audio la plus faible possible pendant les jeux.

Il y a aussi la technologie Bluetooth 5.2. Grâce à cela, vous pouvez facilement connecter les écouteurs de jeu Razer Hyperspeed à une large gamme d’appareils. Cependant, le contrôle de cette paire d’écouteurs sans fil est un peu capricieux. Vous pouvez vous retrouver à effectuer le même geste deux ou trois fois pour effectuer une action.

Points forts principaux

Jusqu’à 26 heures de fonctionnement

Double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth

Est fourni avec ANC

Impressionnant soundstage avec un excellent équilibre

Logitech G Fits – Meilleurs écouteurs de jeu polyvalents

Toute liste destinée aux joueurs ne serait pas complète sans une option de Logitech. Après tout, comme Razr, Logitech a un grand impact sur l’industrie des périphériques de jeu.

Cependant, si vous recherchez des écouteurs sans fil offrant une excellente expérience audio de jeu et d’écoute de musique, vous devriez envisager le Logitech G Fits. Comme vous l’avez peut-être deviné, les performances audio de ces écouteurs sans fil sont excellentes. Les drivers audio n’accentuent pas trop les basses, ce qui est un problème courant pour les casques et écouteurs de jeu.

Par ailleurs, les écouteurs de jeu Logitech G Fits peuvent offrir un audio sans fil sans latence. De plus, il est compatible avec la plupart des appareils de jeu car il est fourni avec un dongle USB et prend en charge Bluetooth 5.2.

Points forts principaux

Connexion Bluetooth 5.2 et sans fil LIGHTSPEED

Jusqu’à 15 heures d’autonomie de batterie

Dispose de microphones à faisceau de haut de gamme

Offre un ajustement sûr et confortable

Turtle Beach Scout Air – Meilleurs écouteurs de jeu abordables

Vous n’avez pas vraiment besoin de dépenser beaucoup pour vous procurer l’un des meilleurs écouteurs de jeu. Prenez par exemple les Turtle Beach Scout Air. Ils offrent toutes les fonctionnalités recherchées par les joueurs sans être trop chers.

Mais bien sûr, comme les écouteurs sont extrêmement abordables, ils ne semblent pas aussi premium que d’autres options dont j’ai parlé dans ce guide. Cependant, pour le prix, vous obtenez beaucoup de cette paire d’écouteurs de jeu.

Par exemple, les Turtle Beach Scout Air ont un soundstage impressionnant, ce qui vous permettra de localiser les sons du jeu avec une grande précision. Ils n’accentuent pas trop les basses. Grâce à cela, les discussions vocales en jeu et les appels sonneront aussi naturels qu’ils le devraient.

Même s’ils ne sont fournis avec aucun dongle de connectivité sans fil sophistiqué, leur connectivité Bluetooth 5.1 peut offrir une connexion à faible latence. Cependant, la qualité du microphone est assez moyenne, et les sons de basse gamme peuvent sembler un peu étouffés dans certains scénarios.

Points forts principaux

Excellent soundscape global

Peut offrir une connectivité sans fil à faible latence

Dispose de commandes tactiles décentes

Jusqu’à 20 heures d’autonomie de batterie

