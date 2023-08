Sundar Pichai explique pourquoi Google est impatient de lancer des produits d’IA

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’est montré enthousiaste à l’idée de lancer des produits d’IA. Il a récemment fait plusieurs annonces lors de la conférence des développeurs I/O de Google. Pichai a envoyé un e-mail à tous les employés mardi, heure locale aux États-Unis, expliquant les raisons pour lesquelles l’entreprise était impatiente de lancer des produits d’IA. Il a déclaré que cela reflétait « l’élan » au sein de l’entreprise.

Dans l’e-mail, Pichai a déclaré : « Je vois les progrès de Google partout ».

La vision de Pichai pour l’IA

Pichai estime que l’IA impactera bientôt « chaque produit de chaque entreprise » et perturbera les emplois. Il a appelé à des réglementations et des lignes directrices en matière d’IA pour s’assurer que la technologie est « alignée sur les valeurs humaines ». Pichai est optimiste quant au grand nombre de personnes qui commencent à s’inquiéter des implications de l’IA à un stade relativement précoce de son développement. Cependant, il est également préoccupé par le fait que la société pourrait ne pas être prête pour le rythme effréné des avancées de l’IA. Malgré ces préoccupations, Pichai est impatient de lancer des produits d’IA qui peuvent faciliter la vie des personnes et les rendre plus productifs. Il est convaincu que l’IA a le potentiel de transformer radicalement notre façon de vivre et de travailler.

Les produits d’IA de Google

Voici quelques-uns des produits d’IA que Google développe :

1. AI Snapshots : Google introduit une nouvelle fonctionnalité appelée AI Snapshots dans son moteur de recherche phare. Google Search, amélioré avec des instantanés d’IA, affichera des réponses générées par l’IA en haut des résultats de recherche pour certaines requêtes afin de fournir un contexte pertinent. Les utilisateurs peuvent affiner davantage les informations dans l’instantané avec des questions de suivi.

2. Duet AI : Google travaille depuis plusieurs mois sur une multitude de fonctionnalités d’IA pour sa suite d’applications Workspace, telles que Docs, Sheets, Slides, Meet et Gmail, afin de concurrencer les efforts similaires de Microsoft avec son logiciel Office. Lors de la conférence, Google a annoncé la marque officielle de cet effort : Duet AI.

3. Generative AI : Google applique depuis un certain temps l’IA pour rendre ses produits radicalement plus utiles. Avec l’IA générative, Google franchit une étape supplémentaire. Avec une approche audacieuse et responsable, Google réimagine tous ses produits principaux, notamment Search. L’IA dans les produits de Google comprend « Aidez-moi à écrire » dans Gmail et Google Photos, qui était l’un des premiers produits natifs de Google en matière d’IA. Les avancées en matière d’apprentissage automatique ont rendu possible la recherche de vos photos pour des choses comme des personnes, des couchers de soleil ou des cascades.

4. Search Generative Experience : Le moteur de recherche de Google teste de nouvelles capacités d’IA appelées « Search Generative Experience ». Cette fonctionnalité est en phase de test depuis plusieurs semaines. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé lors de la conférence qu’une présence élargie de l’intelligence artificielle dans plusieurs produits de Google serait mise en œuvre cette année, notamment un nouveau look pour le moteur de recherche de l’entreprise.

5. Bard : Google teste publiquement son IA de chat, Bard. Pichai a déclaré que l’entreprise retient des IA plus avancées pour s’assurer que la société puisse s’habituer à la technologie.

Mots finals

Sundar Pichai est impatient de lancer des produits d’IA qui peuvent faciliter la vie des personnes et les rendre plus productifs. Il est convaincu que l’IA a le potentiel de transformer radicalement notre façon de vivre et de travailler. Google travaille sur de nombreuses fonctionnalités d’IA pour ses produits et services, et Pichai a fait plusieurs annonces lors de la conférence des développeurs I/O de Google. Des instantanés d’IA à l’IA générative, Google adopte une approche audacieuse et responsable du développement de l’IA.

