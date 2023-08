Le Moto G54 sera lancé le 5 septembre.

Motorola a officiellement annoncé la sortie de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Moto G54, le 5 septembre. Le téléphone devrait succéder au Moto G53 5G, lancé en décembre 2022. Il y a quelque temps, des rapports indiquaient que Motorola préparait le lancement de deux téléphones de milieu de gamme abordables sur le marché indien. Ces appareils sont le Moto G54 5G et le G84 5G. Cependant, cet appareil est récemment apparu sur TENAA, ce qui suggère que cet appareil arrivera également sur le marché chinois des téléphones mobiles.

Caractéristiques

Le Moto G54 5G sera doté d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 7020. Le téléphone disposera jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Au niveau de l’appareil photo, il y aura un double appareil photo principal de 50 MP ainsi qu’un objectif grand angle de 8 MP à l’arrière. À l’avant, il y aura également un appareil photo de 16 MP. De plus, ce téléphone mobile fonctionnera sous Android 13 dès sa sortie de la boîte.

Le Moto G54 devrait être équipé d’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 30W. Le téléphone prendra également en charge la connectivité 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et un port USB de type C pour la charge et le transfert de données. En termes de prix, Gadget360 rapporte que cet appareil coûtera environ 2000 CNY (environ 310 $) en Chine.

Conclusion

Le Moto G54 est un smartphone de milieu de gamme doté de caractéristiques et de fonctionnalités impressionnantes. Le téléphone devrait être disponible en Chine à partir du 5 septembre, puis dans d’autres marchés peu de temps après. L’Inde est également l’un de ces marchés où la société lancera également cet appareil. Avec son processeur puissant, son grand écran ainsi que son impressionnant ensemble de caméras, le Moto G54 devrait être un choix populaire pour ceux qui recherchent un smartphone de milieu de gamme. Le lancement officiel de cet appareil est prévu dans quelques jours. Nous obtiendrons plus d’informations sur cet appareil lors de l’événement de lancement.

Actualité mobile et vidéo du moment