Sony annonce une augmentation de prix pour toutes les séries PlayStation Plus

Sony a récemment annoncé qu’elle augmenterait les prix de tous les niveaux de son service d’abonnement PlayStation Plus, à partir du 6 septembre. Cette augmentation de prix affectera à la fois les nouveaux abonnés et les abonnés existants. À partir du 6 septembre, le prix des trois niveaux d’abonnement annuel du service, Essential, Extra et Premium, augmentera. Cependant, les utilisateurs bénéficieront toujours d’une réduction par rapport à l’achat d’un ou trois mois.

Le prix de l’abonnement annuel à PlayStation Plus sera augmenté de jusqu’à 40 dollars par an. Auparavant vendu au prix de 59,99 dollars par an, le niveau le plus bas du programme coûtera désormais 79,99 dollars annuellement. Cela représente une augmentation significative pouvant atteindre 67 % du prix de l’abonnement. Selon Sony, avec l’évolution des temps, il est nécessaire d’augmenter les prix afin de continuer à offrir aux utilisateurs la même qualité qu’auparavant. Voici les détails des changements de prix :

Niveau 1 : PlayStation Plus Essential abonnement annuel

79,99 dollars américains | 71,99 euros | 59,99 livres sterling | 6800 yens | 339 yuans

Niveau 2 : PlayStation Plus Extra abonnement annuel

$134,99 | 125,99 euros | £99,99 | 11 700 yens | 584 yuans

Niveau 3 : PlayStation Plus Premium abonnement annuel

159,99 dollars américains | 151,99 euros | 119,99 livres sterling | 13 900 yens | 694 yuans

Pour les abonnés actuels de PS+ pendant 12 mois, cette augmentation de prix n’entrera en vigueur qu’à la prochaine date de renouvellement à partir du 6 novembre ou après celle-ci.

Adam Michel, directeur de l’acquisition de contenu et des opérations chez Sony SIE, a déclaré : « Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à offrir des jeux de haute qualité et plus d’avantages à votre abonnement PlayStation Plus. »

De plus, Sony a également annoncé que les jeux mensuels PlayStation Plus de septembre incluront « Saints Row » (PS4, PS5), « Black Desert – Édition Voyageur » (PS5) et « Generation Zero ». Les éditions limitées ci-dessus seront disponibles du 5 septembre à l’ouverture aux membres PlayStation Plus jusqu’au 2 octobre.

Conclusion

L’annonce de Sony concernant l’augmentation des prix pour tous les niveaux de PlayStation Plus a attiré l’attention des joueurs et des abonnés. À partir du 6 septembre, le prix de l’abonnement annuel augmentera de jusqu’à 40 dollars par an. Sans aucun doute, il s’agit d’une augmentation de prix considérable et les utilisateurs de ce service mettront un certain temps à s’habituer au nouveau système de tarification.

