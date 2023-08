Nothing Phone (1) reçoit la mise à jour du système Nothing OS 2.0

Le premier Nothing Phone de génération (1) a été mis à jour avec le système Nothing OS 2.0. La mise à jour a été envoyée à certains utilisateurs et elle atteindra progressivement plus d’utilisateurs dans les semaines à venir. La mise à jour est basée sur Android 13 et elle ne pèse que 0,97 Go. Cette mise à jour apporte de nouvelles options de personnalisation, de nouvelles fonctionnalités à l’interface Glyph et de nouvelles façons de gérer les applications. Le design du widget Nothing a été mis à jour. De plus, le lanceur Nothing dispose maintenant d’une mise en page en grille affinée qui permet aux utilisateurs de masquer les libellés des icônes. Les utilisateurs dotés de cette mise à jour disposent désormais de plus d’options de personnalisation pour les dossiers.

Voici un aperçu détaillé de ce que comprend la mise à jour :

Nouvelles options de personnalisation

La mise à jour Nothing OS 2.0 apporte de nouvelles options de personnalisation au Nothing Phone (1). Les utilisateurs peuvent maintenant personnaliser la couleur de l’interface Glyph ainsi que des dossiers.

Nouvelles fonctionnalités à l’interface Glyph

L’interface Glyph est une fonctionnalité unique du Nothing Phone (1) et la mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités à celle-ci. Les utilisateurs peuvent maintenant personnaliser l’interface Glyph en ajoutant ou en supprimant des glyphes, qui sont de petites icônes représentant des applications ou des fonctions. La mise à jour inclut également de nouvelles animations et transitions pour l’interface Glyph, la rendant plus attrayante visuellement.

De plus, la mise à jour améliore le rétroéclairage de l’interface Glyph à la version 2.0 avec deux nouvelles fonctionnalités. Premièrement, les notifications de base permettent aux contacts et aux applications sélectionnés de laisser des notifications persistantes. Deuxièmement, Glyph Torch peut maintenant fonctionner comme une lampe de poche, il suffit d’appuyer longuement sur l’interrupteur Torch dans la barre de notification.

Nouvelles façons de gérer les applications

La mise à jour Nothing OS 2.0 inclut de nouvelles façons de gérer les applications sur le Nothing Phone (1). Les utilisateurs peuvent désormais créer des groupes d’applications, ce qui leur permet d’organiser leurs applications par catégories. La mise à jour inclut également un nouveau tiroir d’applications qui facilite la recherche et le lancement des applications. La fonction de clonage permet aux utilisateurs d’ouvrir davantage d’applications. L’App Locker permet maintenant aux utilisateurs de masquer les applications sensibles. Toute personne souhaitant afficher ces applications doit passer par une authentification biométrique.

Comment obtenir la mise à jour

La mise à jour Nothing OS 2.0 est en cours de déploiement pour les utilisateurs du Nothing Phone (1). Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre téléphone, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour du système. La mise à jour est déployée par étapes, il est donc possible qu’il faille un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour tous les utilisateurs.

Conclusion

La mise à jour Nothing OS 2.0 apporte de nouvelles options de personnalisation, de nouvelles fonctionnalités à l’interface Glyph et de nouvelles façons de gérer les applications au Nothing Phone (1). La mise à jour est basée sur Android 13 et est maintenant disponible pour les utilisateurs. Si vous possédez un Nothing Phone (1), assurez-vous de vérifier la mise à jour dans les paramètres de votre téléphone.

