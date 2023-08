Fairphone 5 lancé avec jusqu’à 10 ans de support logiciel

Présentation du Fairphone 5 – il est là, et il est plus rapide que prévu. Prêt à acheter? Rendez-vous dès maintenant sur la boutique en ligne de l’entreprise. Prix fixé à 700 €/620 £, il est un peu plus cher que son prédécesseur, qui était à 580 €/500 £. Mais attendez, il y a un choix à faire – sélectionnez votre couleur préférée parmi Noir Mat, Bleu Ciel ou la toute nouvelle édition Transparente. Les expéditions commencent le 14 septembre, mais si vous préférez la version Bleu Ciel, il faudra attendre la fin septembre.

Qu’est-ce qui distingue le Fairphone 5? Il est fabriqué à partir de 70% de matériaux équitables et recyclés, et les travailleurs reçoivent un salaire équitable. De plus, lorsque vous avez terminé avec votre ancien téléphone, vous pouvez utiliser la boîte Fairphone pour le renvoyer pour recyclage – l’une des nombreuses façons dont cette entreprise soutient l’éco-responsabilité.

Fairphone 5 : Respectueux de l’environnement, réparable et prêt pour l’avenir

Mais le Fairphone 5 n’est pas seulement pour le moment ; il est conçu pour durer. Avec une garantie généreuse de 5 ans et une assistance logicielle jusqu’en 2031 au moins, il est conçu pour résister à l’épreuve du temps, potentiellement même une décennie. Tout droit sorti de la boîte, il offre Android 13, avec la promesse d’au moins 5 mises à jour futures du système d’exploitation.

Ce qui est vraiment remarquable, c’est sa réparabilité. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme pour remplacer l’un des dix modules remplaçables par l’utilisateur. Pas besoin de passer par un store de réparation ; Fairphone et ses partenaires constructeurs s’en chargent.

Ces modules comprennent l’impressionnant écran OLED de 6,46 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une caméra selfie à trou et un trio de puissantes caméras arrière. La caméra principale offre 50 MP, tandis que l’ultra grand-angle peut se concentrer à une distance minimale de 2,5 cm pour des clichés macro époustouflants. Et il y a même un capteur de temps de vol pour une perception de la profondeur supplémentaire.

Sous le capot, une puce Qualcomm QCM 6490 garantit une longévité et des performances comparables au Snapdragon 778G. Il est fourni avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD.

La connectivité comprend le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC et la prise en charge de la 5G, bien que la sortie en Amérique du Nord reste à confirmer.

Avec une batterie plus grande de 4 200 mAh et une charge rapide de 30 W, le téléphone vous permet de rester alimenté toute la journée, et le remplacement de la batterie est un jeu d’enfant. Cependant, il renonce à la charge sans fil pour plus de simplicité.

En termes de connexions, l’USB-C 3.0 gère à la fois la charge et les données. Malheureusement, la prise casque 3,5 mm n’existe plus, mais, du bon côté, des haut-parleurs stéréo sont désormais intégrés.

