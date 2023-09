Devenez un expert en programmation C# avec le projet gratuit de certification basique C# de Microsoft

Microsoft a annoncé qu’elle coopère avec l’organisation à but non lucratif freeCodeCamp pour délivrer des certificats C#. Après avoir suivi 35 heures de formation en C# sur Microsoft Learn, les étudiants peuvent obtenir gratuitement le certificat C# de base en réussissant le test. Cela permet aux développeurs de créer une large gamme d’applications sécurisées et robustes qui s’exécutent sur le framework .NET. Avec ses racines dans la famille des langages C, C# est familier aux programmeurs ayant de l’expérience en C, C++, Java et JavaScript. Il offre des constructions de langage pour soutenir directement la programmation orientée objet et orientée composant. Cela en réalité également un choix naturel pour la création et l’utilisation de composants logiciels. Katie Savage de Microsoft a écrit dans l’annonce: « Nous sommes ravis d’annoncer la publication du nouveau certificat C# de base en partenariat avec freeCodeCamp, une association caritative qui crée des ressources d’apprentissage gratuites pour les mathématiques, la programmation et l’informatique ».

«Nous sommes ravis d'annoncer la sortie du nouveau certificat C# de base en partenariat avec freeCodeCamp, une association caritative qui crée des ressources d'apprentissage gratuites pour les mathématiques, la programmation et l'informatique», a déclaré Savage. Selon elle, le cours de certification officiel de 35 heures offre un contenu de base complet en C#. Il couvre également des concepts essentiels tels que les variables, les types de données, les structures de contrôle et la syntaxe. De plus, il comprend également de nombreux contenus pratiques tels que le développement d'applications. Ces cours sont gratuits pour les utilisateurs du monde entier. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir cette certification peuvent se rendre sur le site web de freeCodeCamp. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour suivre le cours de certification de base en C#. Vous obtiendrez également le certificat après avoir réussi le test.

Avantages du projet Basic C#

Le certificat Basic C# offre plusieurs avantages aux développeurs en herbe:

1. Formation détaillée: Le programme comprend un cours de formation de 35 heures qui couvre tous les aspects majeurs de la programmation en C#. Cette formation détaillée garantit aux développeurs une solide compréhension du langage et de ses fonctionnalités.

2. Statut mondial: Le programme est accessible dans le monde entier. Cela permet aux développeurs du monde entier d’accéder au cours de formation et d’obtenir la certification. Cela le rend également accessible à un large éventail de développeurs en herbe, indépendamment de leur localisation.

3. Gratuité: Le Basic C# Cert est gratuit, ce qui en réalité une bonne option pour les développeurs qui souhaitent améliorer leurs compétences et leurs connaissances en programmation C#. Cela élimine les problèmes d’argent et garantit que le certificat est accessible à tous.

4. Qualité: Les certificats Microsoft sont de haute qualité et très respectés dans l’industrie. Cela peut augmenter les chances de carrière d’un développeur. Le certificat Basic C# montre également la compétence d’un développeur en programmation C# et peut être une offre ajoutée précieuse à son CV.

Derniers mots

Le lancement du projet Foundational C# Cert par Microsoft offre aux développeurs en herbe une précieuse opportunité d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances en programmation C#. Le programme de certification offre également une formation détaillée, une disponibilité mondiale et est totalement gratuit. De plus, en obtenant ce certificat, les développeurs peuvent démontrer leur compétence en programmation C# et améliorer leurs perspectives de carrière.

