Le Google Store révèle accidentellement le futur Pixel 8 Pro

Les tentatives de Google de maintenir le secret autour de leurs futurs téléphones Pixel ont encore échoué, et le Pixel 8 Pro ne fait pas exception. Récemment, la déclinaison Porcelain White du flagship de Google a été brièvement affichée sur le Google Store, offrant ainsi un nouvel aperçu de son design.

Google Pixel 8 Pro : Image et caractéristiques divulguées qui allèchent le potentiel du flagship

Malgré la qualité d’image moins qu’idéale, l’image divulguée révèle des informations cruciales. Le volet arrière unifié mis à jour abritera le supposé appareil photo principal de 50 MP, une lentille ultra grand-angle de 64 MP et un module téléobjectif de 48 MP. Ces appareils photo sont accompagnés du flash LED et d’un capteur de température infrarouge. Une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mesurer leur température corporelle en le pointant sur leur tempe pendant quelques secondes.

De plus, le Pixel 8 Pro sera doté d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un impressionnant taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il disposera de la puce Tensor G3 de nouvelle génération de Google. Associé à une importante mémoire vive de 12 Go et à des options de stockage allant de 128 Go à 256 Go. Alimentant cet appareil haut de gamme, une généreuse batterie de 4 950 mAh prendra en charge une charge rapide de 27 W. Et il sera équipé d’Android 14 dès la sortie de la boîte. Les amateurs attendent avec impatience le lancement officiel de la gamme Pixel 8, qui aura lieu en octobre.

En résumé, les efforts de Google pour maintenir le secret sur le Pixel 8 Pro ont été contrecarrés. Des images et des caractéristiques divulguées donnent un aperçu alléchant de ce qui est à venir. Le Pixel 8 Pro se profile comme une addition notable à la série Pixel, avec sa formidable gamme d’appareils photo, son écran de premier ordre et son hardware puissant. Tous les regards sont maintenant tournés vers l’événement de lancement officiel en octobre pour voir comment il se positionnera par rapport à ses concurrents dans le marché hautement compétitif des smartphones. Cependant, d’ici là, nous aurons certainement plus de détails sur le smartphone.

