Le bénéfice net de Xiaomi a augmenté de 147% au T2 2023.

Xiaomi continue d’augmenter son bénéfice net en fabriquant non seulement des smartphones, mais aussi en lançant de nouveaux dispositifs intelligents et intégrant différents écosystèmes. Selon le dernier rapport de Xiaomi, l’entreprise a réalisé des avancées significatives au deuxième trimestre de 2023. Selon le comuniqué récemment publié, le bénéfice net de Xiaomi a augmenté de manière remarquable de 147 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, atteignant 700 millions de dollars américains (5,1 milliards de yuans chinois). Au premier semestre de 2023, le bénéfice net ajusté de Xiaomi a atteint 8,4 milliards de yuans chinois, approchant ainsi le même niveau que l’année précédente.

Les ventes en hausse de Xiaomi

Xiaomi a commencé à élever ses appareils à un niveau plus haut de gamme, ce qui se reflète également dans les performances de vente. Les caméras, les matériaux utilisés et les fonctionnalités de la batterie de la série Redmi Note ont été améliorés pour atteindre un niveau plus haut de gamme par rapport à l’ancienne série Redmi Note. Les appareils phares de Xiaomi sont même meilleurs que les générations précédentes. Au deuxième trimestre de 2023, Xiaomi a réalisé une augmentation de 147 % de son bénéfice par rapport à l’année précédente et a réussi à réduire ses dépenses de 2,3 %, démontrant ainsi sa capacité à réaliser des gains plus élevés tout en utilisant moins de ressources. De plus, la marge de produit de Xiaomi a atteint 21 %.

Malgré la faible demande actuelle sur le marché mondial des smartphones, Xiaomi continue de faire des progrès déterminés pour saisir les opportunités. Selon les données de Canalys, la part de marché mondiale de Xiaomi dans le secteur des smartphones a augmenté de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 12,9 % sur une base trimestrielle, avec un total de 32,9 millions d’unités expédiées dans le monde. Selon Canalys, au deuxième trimestre de 2023, les expéditions de smartphones de Xiaomi se sont classées parmi les trois premiers dans 51 pays et régions du monde, et parmi les cinq premiers dans 61 pays et régions.

À mesure que les revenus de Xiaomi continuent à augmenter, la popularité de la marque s’est étendue à l’échelle mondiale. Le fait que l’entreprise soit l’un des cinq principaux fabricants de smartphones dans 61 pays est un grand succès. Le succès de Xiaomi n’est pas seulement attribué à l’amélioration de ses offres téléphoniques, mais aussi à une attention accrue portée à la recherche et au développement. Au cours des sept dernières années, l’équipe d’intelligence artificielle de Xiaomi a été multipliée par six, regroupant plus de 3 000 professionnels de l’IA expérimentés. Cette approche stratégique a facilité le développement graduel des capacités d’IA du groupe dans différents domaines, notamment la vision, l’ouïe, l’acoustique, les graphes de connaissances, le traitement du langage naturel (NLP), l’apprentissage automatique et l’IA multimodale, entre autres.

Source : Xiaomi

