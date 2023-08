Samsung publie la mise à jour One UI 5.1.1 pour les Galaxy Z Flip 3 et Fold 3

Samsung travaille à l’expansion de One UI 5.1.1, la Galaxy Tab S7 était le membre récent qui a rejoint la mise à jour One UI 5.1.1. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une nouvelle étape alors qu’elle lance le déploiement des modèles Galaxy Z Flip 3 et Fold 3. La mise à jour apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Samsung propose la mise à niveau logicielle aux modèles pliables de troisième génération (SM-F926B) avec la version du firmware F926BXXU5FWH5. Quant au Galaxy Z Flip 3 (SM-F711B), il reçoit la dernière mise à jour avec la version du logiciel F711BXXU6FWH3. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est limitée à certains pays d’Europe et d’Asie, elle sera disponible pour tous dans les prochains jours.

La mise à jour comprend le correctif de sécurité mensuel d’août 2023 ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités. En ce qui concerne les détails, la mise à jour One UI 5.1.1 propose une amélioration du panneau de mode flex, dans lequel les utilisateurs peuvent facilement choisir le contrôle qu’ils souhaitent voir ou masquer, une fenêtre multi-écran pour ouvrir une deuxième fenêtre en mode flex sans interférer avec la première application, et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Mise à jour One UI 5.1.1 pour Samsung Galaxy Z Flip 3 – Journal des modifications Multitâche Meilleures prévisualisations d’applications sur l’écran des applications récentes : L’écran des applications récentes affiche désormais les applications telles qu’elles apparaîtront après les avoir ouvertes. Vous pouvez facilement voir si une application est ouverte en mode partagé, plein écran ou en tant que pop-up. Passage facile du mode pop-up au mode partagé : Appuyez et maintenez la poignée en haut de la fenêtre pop-up, puis faites glisser l’application sur le côté de l’écran où vous souhaitez l’afficher. Restaurer les fenêtres pop-up fixées sur le bord de l’écran : Faites glisser une application en mode pop-up vers le bord de l’écran pour la fixer sur le bord et la garder hors de votre vue. Lorsque vous en avez besoin à nouveau, appuyez n’importe où sur la fenêtre pop-up pour la ramener à son emplacement précédent. Vérifier les applications réduites avec le stylet S : Passez votre stylet S au-dessus d’une icône flottante d’application pour voir un aperçu de l’apparence de l’application lorsque vous l’ouvrez.

Barre des tâches Plus d’applications récentes : Vous pouvez maintenant choisir combien d’applications récemment utilisées s’affichent sur la barre des tâches (jusqu’à 4).

Partage rapide Partage de fichiers privés : Protégez le contenu privé lorsque vous le partagez. Vous pouvez définir des dates d’expiration pour les fichiers que vous envoyez, annuler le partage à tout moment et empêcher les destinataires de les enregistrer ou de les partager à nouveau.

Appareil photo et Galerie Plus de styles de date et d’heure pour les filigranes : Personnalisez la date et l’heure séparément avec plus d’options de style pour obtenir l’apparence parfaite de votre filigrane. Aperçus améliorés des images remasterisées : Les miniatures des images sont maintenant affichées sous l’image que vous remasterisez. Appuyez sur une miniature pour comparer l’image remasterisée à l’originale avec une vue agrandie. Application plus facile des effets : Les filtres et les effets de tonalité dans la Galerie utilisent désormais un cadran au lieu d’un curseur, ce qui facilite les ajustements précis d’une seule main. Copier et coller des effets : Vous pouvez désormais copier et coller des filtres et des tonalités d’une image que vous avez modifiée à une autre.

Autres changements Glisser-déposer à deux mains : Commencez à faire glisser des fichiers, des icônes d’applications ou d’autres éléments d’une main, puis utilisez l’autre main pour naviguer jusqu’au dossier ou à l’emplacement où vous souhaitez les déposer. Pris en charge dans Mes fichiers et l’écran d’accueil. Maintenir de l’espace de stockage disponible : Lorsque vous manquez d’espace dans votre stockage interne, les informations sur le cache des applications s’affichent lorsque vous analysez le stockage dans Mes fichiers. La suppression des caches d’applications peut vous aider à libérer de l’espace sans supprimer de fichiers ou d’applications. Gestion améliorée de la mémoire dans l’optimisation de l’appareil : Des informations supplémentaires sont fournies sur les applications utilisant la mémoire sur votre tablette, vous permettant de mettre les applications en veille si elles utilisent trop de mémoire. Changez de mode depuis l’écran de verrouillage : Passez du mode nuit, du mode conduite et d’autres modes directement depuis l’écran de verrouillage. Personnalisez votre mise en page dans Samsung Internet : Vous pouvez désormais faire apparaître la barre des tâches en bas de l’écran. Lorsque vous faites cela, la barre des onglets et la barre de favoris seront également affichées en bas.



Si vous possédez le Galaxy Flip 3 ou Fold 3 et que vous vivez en Europe, vous recevrez la mise à jour One UI 5.1.1 au format OTA. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. La nouvelle mise à jour apparaîtra ici et vous pourrez l’installer après avoir effectué une sauvegarde.

