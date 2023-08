Apple annonce officiellement l’événement iPhone 15 : « Wonderlust »

Apple a annoncé officiellement son prochain événement de présentation de produits pour le 12 septembre, où il annoncera la nouvelle gamme d’iPhone 15 ainsi que l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

À quoi s’attendre

Apple annoncera quatre nouveaux iPhones lors de son événement automnal :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus reprendront en grande partie les fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Cela inclut la puce A16 Bionic, l’îlot dynamique* et l’appareil photo de 48 MP. Un nouvel ensemble de couleurs et la charge USB-C compléteront la liste des changements.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, en revanche, présenteront de nombreux autres changements.

Puce A17 Bionic, le premier processeur à 3 nanomètres dans un smartphone

Bouton d’action, un bouton programmable qui remplace le Switch de sourdine

Cadre en titane, le matériau plus léger remplacera l’acier inoxydable

Rénovation du design, des bordures plus fines et des bords légèrement incurvés

Le port de charge USB-C remplacera le port Lightning

Améliorations de l’autonomie de la batterie

Objectif de zoom périscope (uniquement sur l’iPhone 15 Pro Max)

Nouvelles couleurs gris et bleu foncé en remplacement de l’or et du violet

Des capacités de stockage plus élevées

Prix de départ plus élevé de 1099 $ et 1199 $

À mesure qu’Apple passe de son connecteur Lightning à la norme industrielle USB-C, il est possible que nous voyions davantage d’accessoires iPhone passer à l’USB-C également. Cela pourrait inclure les AirPods, car Apple utilise actuellement le Lightning sur toute la gamme.

Nous nous attendons également à ce qu’Apple remplace ses options de coques en cuir pour iPhone par une nouvelle version en tissu tissé.

La société dévoilera également les dernières versions de l’Apple Watch. On s’attend à ce que l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2 incluent pour la première fois depuis plusieurs générations un processeur plus rapide. Apple devrait proposer une nouvelle option de couleur plus foncée pour le modèle Ultra en titane. On a également entendu des rumeurs sur une nouvelle bande décrite comme un matériau en nylon tissé avec un fermoir magnétique.

