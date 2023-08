Huawei n’a pas révélé le processeur du Mate 60 Pro, mais nous savons ce que c’est

Huawei a dévoilé le Mate 60 Pro, son smartphone de pointe, lors d’un lancement improvisé à midi. Bien que le type de CPU ait été gardé secret lors de l’annonce, le score incroyable de 699 783 points sur le célèbre site de test AnTuTu a été rendu public. En plus de cela, il a également réussi à apparaître sur GeekBench.

Scores de comparaison de référence du Huawei Mate 60 Pro

Il s’avère que ce téléphone Huawei est équipé du CPU Kirin 9000s, qui a une architecture distinctive de 12 cœurs, selon AnTuTu. Deux cœurs A34, six cœurs spécialisés A78AE et quatre cœurs A510 sont répartis dans les 2+6+4 segments de l’architecture. Le modèle de GPU est Maleoon, tandis que le CPU a une fréquence de fréquence maximale de 2,62 GHz. Le téléphone est équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, et fonctionne sous HarmonyOS 4.0.

Cette architecture semble être novatrice. Les caractéristiques originales ont la possibilité de modifications formelles car elles sont basées sur des données matérielles précoces. Bien que le CPU de l’appareil dépasse le Snapdragon 888, ses performances sont inférieures à celles du Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1.

La récente découverte de l’appareil sur Geekbench est probablement le résultat d’une erreur de test. Le potentiel du Mate 60 Pro reste toutefois attrayant même si les données préliminaires de Geekbench 5.4.4 montrent des résultats médiocres. Le combo Cortex-A78 (AE?)+? +A510+Maleoon 910 GPU fonctionne à 12,62 GHz, 32,15 GHz et 41,53 GHz sur un processeur à 8 cœurs, selon Geekbench.

Quoi qu’il en soit, le Mate 60 Pro a réalisé de bonnes performances sur Geekbench. Le score multi-cœur a atteint 2 896 points, tandis que le score mono-cœur était de 914 points. Ces résultats mettent le téléphone en comparaison avec d’autres modèles bien connus, dont le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Huawei Mate 50 Pro, et plus encore.

En plus de cela, avec l’ajout de fonctionnalités d’appel par satellite, le Huawei Mate 60 Pro permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sans dépendre des réseaux terrestres conventionnels. Cette fonctionnalité facilite également la modification des communications par satellite et la création de cartes de trajectoire à l’aide de différentes données de localisation.

