La montre intelligente phare Oppo Watch 4 Pro a été lancée

OPPO a présenté sa montre connectée phare, la OPPO Watch 4 Pro, aux côtés du OPPO Find N3 Flip. Cette montre connectée arbore un design à cadran carré avec une forme courbée en « micro-arce », une texture en diamant, un boîtier en acier inoxydable et un dos en céramique. Elle est équipée d’une couronne rotative et d’un bouton supplémentaire.

OPPO Watch 4 Pro dévoilée

Avec un écran AMOLED incurvé LTPO de 1,91 pouces, la Watch 4 Pro présente un cadran de module nouvellement conçu qui offre plus de 200 widgets pratiques. Elle prend en charge le GPS et offre aux utilisateurs plus de 100 modes sportifs, y compris des options professionnelles.

Ainsi, d’un simple toucher, les utilisateurs peuvent surveiller sept signes vitaux grâce à un test physique de 60 secondes. Ces signes vitaux incluent également l’ECG, la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin, la température du poignet, l’âge des vaisseaux sanguins, les schémas de sommeil et les niveaux de stress. La montre connectée permet également la visualisation en temps réel des valeurs de glycémie, des alertes pour des taux de glycémie anormaux, une analyse de l’ECG, un suivi continu de la SpO2, le suivi de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, une évaluation de la qualité du sommeil, et plus encore.

De plus, sous le capot, la Watch 4 Pro est alimentée par les chipsets Snapdragon W5 + Hengxuan 2700, accompagnés de 2 Go de RAM et de 32 Go de ROM. Elle offre une autonomie impressionnante, pouvant aller jusqu’à 14 jours en mode Light smart et jusqu’à 5 jours en mode smart complet. La montre connectée prend en charge la charge rapide et bénéficie d’une classification étanche 5ATM.

Ainsi, la OPPO Watch 4 Pro est disponible en deux couleurs : Polar Night Black avec un bracelet en silicone et Dawn Brown avec un bracelet en cuir. La version avec bracelet en silicone est vendue au prix de 2299 CNY (315 $), tandis que la version avec bracelet en cuir coûte 2499 CNY (342 $).

Caractéristiques de l’OPPO Watch 4 Pro

Écran AMOLED LTPO de 1,91 pouces (378 x 496 pixels), 326 PPI

Revêtement en verre 3D

Processeur : Snapdragon W5 et Hengxuan 2700

Mémoire : 2 Go de RAM + 32 Go de stockage

Connectivité : BT 5.0, NFC, WLAN 5G/2.4G, prise en charge de 802.11 a/b/g/n

Capteurs : Capteur d’accélération + Capteur gyroscopique + Capteur géomagnétique + Capteur de fréquence cardiaque optique + Capteur d’oxygène sanguin + Capteur ECG + Capteur de lumière ambiante + Capteur de pression atmosphérique + Capteur de température du poignet

Suivi de la santé : Examen physique de 60 secondes, température du poignet, visualisation en temps réel des valeurs de glycémie, alerte précoce pour taux de glycémie anormaux, rappels d’analyse ECG, recherche sur la santé vasculaire, surveillance de l’oxygène sanguin et de la fréquence cardiaque toute la journée, évaluation de la qualité du sommeil, évaluation des risques de ronflement pendant le sommeil, stress, relaxation, activités quotidiennes, rappel de sédentarité, rappel de chute, appel d’urgence SOS, soins de santé familiaux

Étanche : 5 ATM

Prise en charge du téléchargement d’APPLICATIONS tierces

Positionnement par satellite : prise en charge de Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

Dimensions : 50,1 mm x 38,3 mm x 12,85 mm ; Poids : 52,3 g (sans bracelet)

Capacité de la batterie : 570 mAh

Autonomie de la batterie : 5 jours en mode smart complet, 14 jours en mode smart léger

Temps de charge : 65 minutes pour une charge complète ; 10 minutes de charge offrent une utilisation de 24 heures.

