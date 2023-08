Oppo dévoile Find N3 Flip : Un regard de plus près sur le téléphone pliable à clapet

Oppo vient de dévoiler sa dernière création, le Find N3 Flip, une merveille pliable à clapet. S’appuyant sur le succès du Find N2 Flip de l’année dernière, la star du spectacle cette fois-ci est le système de caméra Hasselblad.

Plongeons dans les caractéristiques de la caméra : il y a une amélioration de la caméra ultragrand angle de 48 MP offrant un champ de vision de 114˚. Pour les amateurs de portraits, il y a une lentille de 32 MP avec un zoom optique 2x. La caméra principale est une unité redoutable de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image. Les amateurs de photographie, prenez note !

Oppo dévoile le smartphone pliable Find N3 Flip

L’écran externe AMOLED compact de 3,26 pouces conserve la même taille mais offre désormais une fonctionnalité améliorée. Vous pouvez exécuter vos applications et widgets préférés sans même déplier votre Find N3 Flip. Pensez aux applications de voyage, de navigation, de musique, de réseaux sociaux et à l’intégration de la clé intelligente pour les voitures modernes et élégantes.

Sous le capot, vous trouverez la nouvelle puce MediaTek Dimensity 9200, une RAM LPDDR5X ultrarapide et un stockage UFS 4.0. Une modification de conception notable est le Switch de silencieux à trois positions, rappelant les téléphones OnePlus.

La plupart des caractéristiques de base sont similaires au Find N2 Flip de l’année dernière, avec un écran principal LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1080 x 2520 px et des taux de rafraîchissement adaptatifs de 1 à 120 Hz. L’écran, soutenu par un verre ultra-fin (UTG), offre une luminosité maximale de 1 600 nits.

En ce qui concerne les logiciels, ColorOS 13.2 se trouve au-dessus d’Android 13, assurant une expérience utilisateur fluide. La batterie reste à 4 300 mAh et prend en charge une charge rapide de 44W.

Le Oppo Find N3 Flip est disponible en noir, or et rose. La version 12/256 Go est vendue au prix de 6 799 ¥ (932 $), tandis que la déclinaison 12/512 Go vous coûtera 7 599 ¥ (1 042 $).

Pour nos amis en Chine, les précommandes sont déjà en cours, avec des ventes ouvertes à partir du 8 septembre. En ce qui concerne le reste du monde, Oppo n’a pas encore révélé les prix internationaux, mais ils nous ont assuré que la disponibilité mondiale est imminente. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur ce téléphone pliable passionnant.

