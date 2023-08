iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus vendu, alors que la tendance prédit qu’elle continuera

Tandis que l’iPhone 13 d’entrée de gamme était le modèle le plus vendu de la gamme 2021, cela a changé l’année suivante, selon un nouveau rapport d’intelligence de marché, indiquant que l’iPhone 14 Pro Max était le modèle le plus vendu.

Cela s’est avéré vrai non seulement pendant la période de lancement – où l’on s’attendrait à ce que les premiers acheteurs se tournent vers le modèle phare – mais cela est resté le cas tout au long de la première moitié de cette année…

Pendant de nombreuses années, c’était le modèle de base de l’iPhone qui était le plus vendu chaque année. Pour la plupart des acheteurs non technophiles, l’important était d’avoir un nouvel iPhone, plutôt que le modèle spécifique.

Mais le Smartphone Model Market Tracker d’Omdia indique que cela a changé avec la gamme iPhone 14, comme le rapporte CNBC.

Pendant la période de janvier à juin, l’iPhone 14 Pro Max d’Apple a expédié 26,5 millions d’unités – le plus grand nombre parmi tous les modèles de tous les fabricants – comparé à 21 millions d’unités expédiées pour l’iPhone 14 Pro. Apple a représenté les quatre modèles les plus expédiés, avec l’iPhone 14 arrivant en troisième position avec 16,5 millions d’unités et l’iPhone 13 se vendant à 15,5 millions d’unités.

C’est une tendance qui a également été observée avec les marques Android, les consommateurs préférant de plus en plus les modèles haut de gamme, malgré l’inflation croissante et les pertes d’emplois.

L’entreprise déclare que cette forte demande pour les modèles phares devrait être encore plus forte avec le lancement de la gamme iPhone 15.

[La demande pour] les modèles Pro et Pro Max devrait continuer d’augmenter « en raison de la forte demande pour les modèles haut de gamme », déclare Jusy Hong, directeur principal de recherche chez Omdia.

Cela fait écho aux propos de l’analyste d’Apple Ming-Chi Actu, qui a déclaré hier qu’Apple s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max soit le modèle le plus vendu de la gamme de cette année.

Dans un nouveau rapport, l’analyste affirme que l’iPhone 15 Pro Max représentera de 35% à 40% des expéditions de la série iPhone 15, ce qui signifie qu’Apple se concentre clairement sur le modèle le plus cher cette année. Les expéditions estimées pour l’iPhone 15 Pro Max d’ici la fin de l’année ont également augmenté d’environ 10% par rapport à l’iPhone 14 Pro Max sur la même période. « Cela signifie qu’Apple est optimiste quant au point de vente du périscope, qui n’est disponible que sur l’iPhone 15 Pro Max », a déclaré Actu dans le rapport.

Opinion de Netcost-security.fr

Il existe certainement de nombreuses preuves que les deux modèles iPhone 14 Pro ont été de loin les plus populaires, et il ne serait pas trop exagéré de considérer le Pro Max comme le modèle le plus vendu.

Alors que beaucoup achetaient un nouveau téléphone tous les un à deux ans, la norme est maintenant de le mettre à niveau tous les trois à quatre ans. Cela signifie que les consommateurs ont potentiellement un budget plus important à utiliser et peuvent également considérer qu’ils veulent le meilleur modèle afin de se sentir à jour le plus longtemps possible.

Il est prévu que le Pro Max soit le seul modèle avec l’objectif périscope, ce qui devrait être considéré comme la caractéristique la plus attrayante des iPhone de cette année, compte tenu de la demande refoulée pour un zoom optique beaucoup plus long.

Photo: Zana Latif/Unsplash

