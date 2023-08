3 raisons d’utiliser MIUI Game Turbo 5.0

La fonctionnalité MIUI Game Turbo 5.0, qui est une fonctionnalité essentielle pour les joueurs, possède plusieurs caractéristiques. Ces caractéristiques permettent aux joueurs de jouer à des jeux avec de meilleures performances, une meilleure consommation de batterie et de résoudre des problèmes tels que la surchauffe, ainsi que des fonctionnalités telles que l’enregistrement vocal en jeu et l’enregistrement d’écran en jeu. Toutes ces fonctionnalités composent la meilleure fonctionnalité de Xiaomi, Game Turbo.

Dans cet article, vous découvrirez les 5 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Game Turbo, la meilleure fonctionnalité de Xiaomi.

Les modes de performance

Derrière les améliorations des performances de MIUI Game Turbo 5.0, se trouvent quelques caractéristiques majeures. Ces caractéristiques sont presque impossibles à trouver dans d’autres applications de performances car elles fonctionnent en harmonie avec le matériel du téléphone. Cela garantit que les améliorations des performances sont vraiment bonnes.

Changer ou limiter les FPS des jeux

Changer la résolution des jeux

Changer la qualité des textures

Changer le filtrage anisotrope

Modifier les paramètres multicœurs du CPU

Modifier la qualité graphique des jeux

Augmenter les performances en un clic

Forcer des vitesses d’horloge du CPU plus élevées

Améliorations pour le réseau

MIUI Game Turbo 5.0 utilise une méthode spéciale pour éviter les décalages WLAN. Il renforce la connexion Wi-Fi en influençant le matériel du téléphone. Cela réduit considérablement les valeurs de ping et de décalage pendant les jeux. En même temps, MIUI Game Turbo 5.0 vous permet d’avoir une expérience Internet plus rapide en limitant le taux d’utilisation des données des applications en arrière-plan afin qu’il puisse être utilisé sur les données mobiles.

Une meilleure expérience de jeu

Des fonctionnalités telles que le changeur de voix, l’ajustement de la sensibilité tactile et le changeur de voix pendant les jeux, ainsi que des fonctionnalités telles que le multitâche et les notifications faciles, poussent Game Turbo 5.0 encore plus loin aux yeux de l’utilisateur.

La fonctionnalité Changeur de voix vous permet de modifier votre voix pour lui donner un autre ton. Si votre voix est une voix masculine, vous pouvez la changer en voix extraterrestre ou en voix féminine. De cette façon, vous pouvez garder votre identité secrète et vivre une expérience de jeu plus sûre.

En améliorant la sensibilité tactile, vous pouvez vous déplacer plus rapidement pendant le jeu. De cette façon, vous pouvez être un pas en avant par rapport à vos concurrents.

En conclusion, le Game Turbo 5.0 de MIUI s’impose comme un outil complet et indispensable pour les joueurs passionnés, offrant une multitude de fonctionnalités qui rehaussent l’expérience de jeu sur les appareils Xiaomi. Ses modes de performance dynamiques, englobant des ajustements tels que le FPS, la résolution, la qualité des textures, et bien plus encore, optimisent le gameplay de manière à synchroniser parfaitement avec le matériel du dispositif, garantissant des améliorations de performances remarquables. Le Game Turbo de Xiaomi consolide indéniablement sa position de moteur du changement, incarnant l’engagement de l’entreprise à habiliter les joueurs grâce à une fusion inégalée de technologie et de divertissement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :