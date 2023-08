Le Samsung Galaxy S23 FE apparaît sur la FCC

Il y a quelques jours, six modèles Samsung Galaxy S23 FE avec différents noms de code ont passé la certification Bluetooth. Un autre nouveau rapport sur le Galaxy S23 FE montre que la version américaine de cet appareil a maintenant la certification FCC (Commission fédérale des communications). Une chose intéressante à propos du dernier dépôt FCC est qu’il est daté du même jour que la certification Bluetooth initiale. Cependant, l’inscription FCC de cet appareil n’a été rendue publique que récemment. Avec la dernière inscription FCC, il est évident que Samsung est prêt à lancer cet appareil. Le téléphone a été testé pendant des mois et a maintenant obtenu l’approbation de la FCC.

Selon Sammobile, le téléphone portable Galaxy S23 FE avec le numéro de modèle SM-S711U a été approuvé par la FCC le 25 août. En réalité, le régulateur a effectué des tests sur le Galaxy S23 FE dès mai et il a été publié le 7 juin. Pendant la période jusqu’au 27 juillet, un deuxième test a été effectué sur des machines de contrat et d’autres modèles. Malheureusement, le dépôt FCC ne révèle pas grand-chose sur l’appareil, mais des rumeurs disent que Samsung équipera le Galaxy S23 FE d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis et d’un processeur Exynos 2200 dans d’autres marchés.

En ce qui concerne la date de sortie du produit, des rumeurs antérieures indiquaient que le téléphone serait lancé dans certains marchés au troisième trimestre et dans d’autres marchés au quatrième trimestre. Dans certains pays et régions, le Galaxy S23 FE pourrait être retardé jusqu’au premier trimestre 2024.

Configuration de l’exposition Samsung Galaxy S23 FE :

Voici un résumé de ce à quoi nous devons nous attendre du prochain Samsung Galaxy S23 FE

– Processeur Snapdragon 8 Gen 1/ Exynos 2200

– Écran AMOLED dynamique de 6,4 pouces avec résolution FHD+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz

– Appareil photo principal de 50 mégapixels (prend en charge la stabilisation d’image optique OIS), objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et objectif téléphoto de 12 mégapixels

– Appareil photo selfie de 12 mégapixels

– Batterie intégrée d’une capacité de 4500 mAh, prend en charge la charge de 25W

Conclusion

Le Samsung Galaxy S23 FE est une version allégée de la série phare Galaxy S23. La présence de cet appareil sur plusieurs sites de certification montre que le lancement de ce téléphone mobile est imminent. Ainsi, si vous êtes fan des modèles FE de Samsung, vous voudrez peut-être garder un œil sur la route. Un nouveau modèle arrive très bientôt.

