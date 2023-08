L’aperçu de Microsoft Windows Copilot prend en charge Bing Chat Enterprise

Microsoft prend désormais en charge la version d’entreprise de Bing Chat dans la version de prévisualisation de Windows Copilot. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs éligibles d’accéder directement à Bing Chat Entreprise depuis le panneau Windows Copilot. Mais vous devez rejoindre le canal de développement Windows Insider. L’équipe Windows Insider a déclaré aujourd’hui que certains Insiders dans le canal Beta pourraient également obtenir la fonctionnalité.

Bing Chat Entreprise est déjà disponible pour les utilisateurs de Microsoft 365 sur bing.com et dans la barre latérale Edge. Cependant, pour y accéder, vous aurez besoin d’un administrateur informatique pour l’activer. Cette version offre une meilleure confidentialité des données et est plus sécurisée que la version Bing Chat classique. Dans cette version, l’entreprise ne conserve pas les requêtes ou réponses des utilisateurs. Elle n’utilise pas non plus ces informations pour former son propre modèle linguistique.

« Pour votre personnel, l’expérience sera très similaire à celle de Bing Chat existant – la marque devient Bing Chat for Business, avec des rappels à chaque fois qu’ils posent une question et une protection des données personnelles et de l’entreprise. » a expliqué l’équipe Windows Insider.

Avec la prévisualisation de Windows Copilot, Windows 11 reçoit un nouvel assistant IA qui peut utiliser Bing Chat et Microsoft 365 Copilot à partir du bureau. Bientôt, Windows Copilot pourra également se connecter à des services tiers via des plugins. Windows Copilot devrait être déployé pour tous les utilisateurs cet automne avec la mise à jour 23H2 de Windows 11. Pour le moment, il est en phase de test dans le canal Beta. Microsoft tiendra un événement le 22 septembre pour discuter de ses dernières tendances en matière d’IA. Cela pourrait être un bon moment pour en savoir plus sur Windows Copilot.

Conclusion

L’intégration de Bing Chat Entreprise dans la prévisualisation de Windows Copilot apporte un outil puissant aux utilisateurs. Avec les options de sécurité, de confidentialité et de marque disponibles dans le système Copilot, Bing Chat Entreprise offre une solution convenable pour de nombreuses marques. À mesure que Microsoft continue de peaufiner et d’améliorer la prévisualisation de Windows Copilot, nous pouvons nous attendre à encore plus de mises à niveau à l’avenir.

