OpenAI publie ChatGPT Édition Enterprise

Aujourd’hui, OpenAI a lancé un nouveau produit, ChatGPT Enterprise Edition, qui répond aux besoins des utilisateurs professionnels. Ce nouveau produit offre également une meilleure sécurité et confidentialité aux utilisateurs. Il s’agit de la version entreprise de ChatGPT. Dans son article de blog, OpenAI a déclaré que ChatGPT Enterprise Edition offre un accès rapide et illimité au puissant modèle GPT-4. Il permet également une analyse de données plus approfondie et aide les marques à comprendre rapidement les informations et à poser des questions plus complexes à ChatGPT.

ChatGPT Enterprise Edition pour une meilleure sécurité

De nombreuses marques utilisent ChatGPT avec la crainte que leurs données soient utilisées pour entraîner des modèles GPT-4. Elles sont également préoccupées par la divulgation d’informations sensibles sur les utilisateurs grâce à cet outil. Afin de résoudre ces problèmes, OpenAI a déclaré que les utilisateurs de ChatGPT Enterprise Edition ont un contrôle total et la propriété de leurs propres données. Ces données ne seront pas utilisées pour entraîner le modèle GPT-4. De plus, OpenAI prévoit d’introduire d’autres fonctionnalités, telles que la possibilité de personnaliser les connaissances de ChatGPT sur les données d’entreprise. De plus, l’entreprise proposera également un plan tarifaire ChatGPT Enterprise Edition adapté aux petites équipes.

Selon OpenAI, il s’agit du premier produit d’entreprise de ChatGPT, indépendant de ChatGPT et ChatGPT Plus. Les entreprises qui utilisent déjà ChatGPT peuvent choisir de continuer à utiliser le produit actuel ou de passer à ChatGPT Enterprise Edition pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. OpenAI a déclaré qu’il accueillera autant d’utilisateurs professionnels que possible dans les semaines à venir.

À l’heure actuelle, de nombreuses marques ont développé divers outils d’IA générative utilisant OpenAI et les modèles GPT-4. Mais beaucoup connectent les modèles GPT-4 via des API ou des services cloud. De nombreuses grandes marques ont déjà leurs propres systèmes de modèles pour protéger leurs données contre une utilisation par le modèle GPT-4. Cependant, cette tâche peut être difficile pour une petite entreprise. Ainsi, ce nouveau lancement d’OpenAI permettra aux petites marques de bénéficier du même service. Récemment, OpenAI a également annoncé l’ouverture de la fonction de personnalisation fine du modèle GPT-3.5. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser ChatGPT en fonction de tâches spécifiques. Cela semble être une préparation pour des services d’entreprise à plus grande échelle.

