Actu : L’iPhone 15 Pro Max devrait être le modèle le plus vendu grâce à son objectif périscope.

Nous sommes à quelques semaines seulement de l’annonce officielle de la gamme iPhone 15, Apple étant supposée organiser un événement de presse spécial en septembre. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max sera le seul modèle à bénéficier d’une lentille périscope pour un meilleur zoom optique. Et l’analyste Ming-Chi Actu affirme que cela fera du modèle d’iPhone le plus cher le plus vendu.

L’iPhone 15 Pro Max sera le modèle le plus populaire

Dans un nouveau rapport, l’analyste affirme que l’iPhone 15 Pro Max représentera de 35% à 40% des expéditions de la série iPhone 15, ce qui signifie qu’Apple se concentre clairement sur le modèle le plus cher cette année. Les expéditions estimées pour l’iPhone 15 Pro Max d’ici la fin de l’année ont également augmenté d’environ 10% par rapport à l’iPhone 14 Pro Max sur la même période.

« Cela signifie qu’Apple est optimiste quant au point de vente du périscope, qui n’est disponible que sur l’iPhone 15 Pro Max », a déclaré Actu dans le rapport.

Le modèle Pro Max de cette année sera le seul à être équipé de la nouvelle lentille périscope, ce qui augmentera considérablement la plage de zoom optique de l’appareil photo. Cette fonctionnalité est depuis longtemps demandée par certains utilisateurs d’iPhone, en particulier les photographes professionnels, puisque d’autres smartphones tels que le Galaxy S23 Ultra de Samsung disposent déjà de cette technologie.

On ignore pourquoi exactement Apple a décidé de réserver la lentille périscope au modèle le plus cher cette année, qui devrait également connaître une augmentation de prix pouvant atteindre 200 $. L’analyste note que le prix unitaire d’une lentille périscope est quatre fois plus élevé que celui des lentilles classiques, ce qui pourrait être l’une des raisons.

Cependant, Actu confirme également les rumeurs selon lesquelles la lentille périscope arrivera sur le plus petit modèle de l’iPhone 16 Pro l’année prochaine.

Plus d’informations sur l’iPhone 15

Certaines informations précédentes suggéraient que la production en masse de l’iPhone 15 Pro Max pourrait être retardée en raison de problèmes d’approvisionnement. Cependant, il semble qu’Apple ait géré la situation et commencera à expédier en masse tous les nouveaux iPhone cette semaine. On estime qu’Apple expédiera environ 80 millions de modèles d’iPhone 15 d’ici la fin de l’année et 250 millions d’unités d’ici 2024.

On dit que l’ensemble de la gamme iPhone 15 affichera un nouveau design avec des bords légèrement arrondis, un port USB-C et une île dynamique sur chaque modèle. Les modèles 15 Pro bénéficieront d’un nouvel écran avec des bordures plus fines, de la puce A17 plus rapide et de la lentille périscope sur le modèle Pro Max.

Attendez-vous à ce qu’Apple annonce la date de son événement spécial de septembre à tout moment maintenant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :