Tesla prêt à faire face à deux affaires impliquant des décès liés à l’Autopilot

Tesla, une marque de voitures électriques connue pour sa technologie innovante et ses fonctionnalités de conduite autonome, s’apprête à faire face à son premier procès impliquant un décès lié à l’Autopilot. Le procès aura lieu en Californie et en Floride, où deux accidents distincts impliquant des voitures Tesla Model 3 équipées de la fonctionnalité Autopilot active ont eu lieu. Les lettres « AP » seront utilisées pour faire référence à « Autopilot » tout au long de cet article. La fonctionnalité AP de Tesla est un système d’assistance à la conduite avancé qui permet au véhicule de diriger, accélérer et freiner automatiquement dans certaines conditions. Elle est conçue pour aider le driver et améliorer la sécurité sur la route. Cependant, cette fonctionnalité a fait l’objet d’un test minutieux et de controverses en raison de ses limites et des accidents qui y sont liés.

L’AP utilise une combinaison de capteurs, de caméras et de radar pour détecter et réagir à l’environnement de la voiture. Il peut effectuer des tâches telles que le centrage de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique. Tesla met à jour le système AP de temps en temps via des mises à jour logicielles OTA ou par voie aérienne.

Procès concernant les décès liés à l’Autopilot de Tesla

Le procès à venir concerne deux accidents distincts qui ont entraîné des décès.

Cas 1

Dans un cas, une Tesla Model S sous AP a été impliquée dans une collision qui a entraîné la mort de deux personnes. Le driver de la Tesla Model S est maintenant jugé pour cet incident. Dans ce cas, le procès prétend que le système AP a provoqué une sortie de route à 65 miles/heure du véhicule de Micah Lee, une Model 3, qui a percuté un arbre et s’est enflammé. Tout cela s’est produit en quelques secondes. L’accident, qui s’est produit en 2019, a tué Lee et a laissé deux personnes gravement blessées.

L’une des deux personnes est un garçon de 8 ans, maintenant âgé de 12 ans, dont l’intestin s’est ouvert. La succession de Lee et les occupants de la voiture accusent Tesla de savoir que le système AP et les autres systèmes de sécurité avaient des problèmes. Cependant, ils affirment que l’entreprise a quand même vendu la voiture avec ces défauts. Ce cas commencera mi-septembre devant un tribunal californien.

Cas 2

Le deuxième cas commencera début octobre devant un tribunal de l’État de Floride. Il concerne un accident survenu en 2019 qui a tué le propriétaire d’une Tesla Model 3, Stephen Banner. La voiture de Banner s’est encastrée sous une remorque, brisant le toit de la voiture et tuant sur le coup Banner. Selon la plainte déposée par l’épouse de Banner, l’AP n’a pas freiné ni évité la remorque. Elle affirme que l’AP n’a rien fait pour essayer d’éviter l’accident.

Les poursuites judiciaires liées à ces accidents impliquent à la fois des cas criminels et civils. Dans le cadre de l’affaire criminelle, le driver de la Tesla Model S est accusé d’homicide involontaire. Le driver sera jugé comme la principale partie responsable des décès. En revanche, les familles des victimes ont intenté des actions civiles contre à la fois le driver et Tesla. Les résultats de ces affaires détermineront l’étendue de la responsabilité du système AP.

Réponse de Tesla

Tesla attribue les accidents à une erreur du driver, nie toute responsabilité et affirme que l’AP est sécurisé lorsqu’il est contrôlé par des personnes. Selon Tesla, les conducteurs doivent maintenir leur attention sur la route et garder les mains fermement sur le volant.

« Il n’y a pas de voitures autonomes sur les routes aujourd’hui », a déclaré l’entreprise.

Derniers mots

Le premier procès de Tesla impliquant un décès lié à l’AP aura lieu en Californie et en Floride. Le procès permettra de mettre en lumière les implications juridiques des accidents impliquant des fonctionnalités de conduite automatique. Il éclairera également sur les responsabilités du driver et des marques. Au fur et à mesure que le procès se déroule, les experts de l’industrie, les régulateurs et le grand public observeront attentivement les débats. En effet, cela pourrait façonner la tendance future de l’AP, en particulier aux États-Unis.

Actualité mobile et vidéo du moment