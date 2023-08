La semaine dernière, Anker a présenté pour la première fois ses nouveaux écouteurs Space One ANC. Aujourd’hui, la dernière expérience d’écoute over-ear est enfin disponible à l’achat. J’ai utilisé une paire pendant quelques jours et j’ai été impressionné par les performances ANC des écouteurs Anker Space One.

Les nouveaux écouteurs ANC Space One d’Anker sont maintenant expédiés

Anker lance maintenant les nouveaux écouteurs One, marquant ainsi le deuxième ajout à la gamme Soundcore Space. La marque a lancé son nouveau sous-thème il y a un an seulement, et une nouvelle addition arrive dans les stores cette semaine. Mais avant de comparer l’offre originale avec la nouvelle version, décortiquons ce qui se cache derrière les nouveaux écouteurs Space One.

Anker commence avec une forme redessinée. Elle est encore largement similaire à l’apparence Q45 de l’année dernière, mais apporte quelques modifications pour vous assurer de ne pas les confondre. Le fait que les nouveaux écouteurs soient disponibles en trois couleurs différentes est un indice visuel très facile pour différencier les deux, mais Anker va encore plus loin en rafraîchissant l’apparence et le toucher de ses nouveaux écouteurs.

L’apparence est un peu plus élégante qu’auparavant, avec plus de flexibilité pour courber les écouteurs autour de votre tête et de vos oreilles. Ils se plient également facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés et sont, dans l’ensemble, une paire d’écouteurs très légère et confortable pour les sessions d’écoute prolongées.

Mais ensuite, il y a la qualité sonore. Si je devais le résumer en quelques mots seulement, je dirais que les nouveaux écouteurs Anker Soundcore Space One sont simplement corrects. Ils ne sont pas terribles en termes de fidélité, mais sont loin d’être les meilleurs dans la gamme de prix de 100 $. L’image sonore n’est tout simplement pas très complète, ce qui signifie principalement que les basses, les médiums et les aigus se disputent toujours la place sur les transducteurs de 40 mm. Les basses sont majoritairement trop faibles avec la plupart des musiques que j’ai testées, sauf lorsque vous écoutez des morceaux de house ou de techno où les basses brouillent complètement le reste du son.

Les voix sur la plupart des chansons sont au moins très claires, ce qui est génial si vous êtes un fan d’acoustique. Mais sinon, la lecture de musique va signifier que vous obtenez simplement une expérience correcte.

Bien que la qualité sonore ne vous incitera pas à dépenser 100 $ uniquement pour ces écouteurs, les autres fonctionnalités sont ce qui fait la différence avec les Anker Space One. À un prix aussi bas, l’inclusion de la réduction active du bruit est déjà très respectable. Mais le fait que cela fonctionne aussi bien qu’il le fait ? Beaucoup mieux.

C’est le plus gros argument de vente de ces écouteurs, et Anker l’a très bien réussi. Même sans lecture, le Space One fait un excellent travail pour s’assurer que les ventilateurs d’AC, les bruits de secousses dans les voitures de métro, les conversations et autres bruits ambiants ne vous dérangent pas. Malheureusement, Anker ne lui ajoute pas de mode de transparence convaincant. La fonctionnalité fait partie de l’ensemble, mais elle ne fonctionne tout simplement pas très bien, ce qui est dommage compte tenu de la qualité de la réduction du bruit.

Vous avez également accès à toutes les autres fonctionnalités de l’application Anker Soundcore, qui vous permettent de régler les paramètres de l’égaliseur et même d’accéder à la technologie HearID personnalisable qui adapte l’écoute à votre expérience. Pour moi, cette fonctionnalité a fait une énorme différence dans le département de la qualité sonore et a transformé ces écouteurs de qualité inférieure en écouteurs suffisamment bons pour ne pas gâcher la recommandation.

Quant à la comparaison entre les nouveaux écouteurs Anker Soundcore Space One et le modèle de l’année dernière, il y a des différences qui vont au-delà de la construction avec le Space Q45. En parlant de la forme pour un instant, les écouteurs Space One apportent tous les bons changements avec la construction modifiée, ce qui donne une expérience beaucoup plus confortable. Le cadre est plus rembourré et permet également plus de flexibilité. Chacune des coupelles est sur un axe réglable qui leur permet de s’appuyer plus naturellement sur vos oreilles, entre autres petits ajustements. Mais il n’y a rien ici qui ne fasse ou ne casse l’expérience.

Anker Space Q45 à gauche versus les écouteurs Space One à droite

Les fonctionnalités, en revanche, sont assez distinctes. L’ancien modèle Space Q45 a finalement mis tous ses œufs dans le panier de la qualité sonore, tandis que les nouveaux Space One recherchent à se concentrer davantage sur la réduction active du bruit, au détriment de certaines autres fonctionnalités.

Comme je l’ai déjà mentionné, les écouteurs Anker Soundcore Space One ne sont pas la meilleure paire de casques sur le marché. Comparé au modèle original de la gamme, il y a moins de basses et une image sonore beaucoup moins équilibrée. Les voix sont plus distinctes que sur la version 2022, mais la plupart du temps, vous préférerez le Q45 au One.

La réduction active du bruit, en revanche, offre une expérience totalement différente. C’est le jour et la nuit en comparant les deux paires d’écouteurs, avec les Space One offrant la qualité que vous attendriez de paires de casques bien plus performantes, comme je l’ai noté ci-dessus. Autant ne pas même utiliser la technologie de réduction du bruit sur la paire originale, tandis que la dernière d’Anker en réalité la fonctionnalité déterminante.

Avis de Netcost-security.fr

D’après mon expérience avec les deux derniers écouteurs over-ear d’Anker, les nouveaux Soundcore Space One ressemblent moins à un remplacement et plus à un ajout à la gamme. Cette nouvelle version n’est pas destinée à remplacer complètement le Q45 de l’année dernière. Elle offre plutôt un ensemble de fonctionnalités différent qui donne la priorité à d’autres aspects de l’expérience d’écoute.

Pour répondre plus directement à la question de savoir lequel vaut le plus votre argent, cela dépend de ce que vous appréciez le plus. Si avoir la meilleure qualité sonore pour votre argent est essentiel, alors les écouteurs Anker Soundcore Space Q45 sont la meilleure option. Mais si avoir une réduction active du bruit qui rend réellement les voyages plus supportables est en tête de votre liste de souhaits, alors le nouveau modèle Space One est peut-être plus adapté à vos besoins.

Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre paire d’écouteurs. Les derniers ensembles d’Anker arrivent à des prix différents, ce qui rend la comparaison un peu moins directe.

En ce qui concerne ce prix de 100 $, j’apprécie toujours toute l’expérience offerte par les écouteurs Anker Soundcore Space One. Ils ne remporteront pas de prix pour la clarté du son, mais le fait d’être soutenu par la réduction du bruit active, HearID et toutes les autres fonctionnalités qui le composent rendent ces écouteurs dignes de leur prix. Certains préfèreront peut-être dépenser un peu plus pour obtenir la paire Space Q45 à 150 $, et tous ceux qui veulent une meilleure qualité sonore devraient certainement le faire.

Mais si vous recherchez une bonne paire d’écouteurs de voyage offrant une réduction du bruit active fiable, les écouteurs Anker Soundcore Space One ne seront pas battus au prix de 100 $.

