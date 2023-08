Nouvelles données montrent que Google et Meta paient leurs ingénieurs plus que Apple, mais Apple est « plus cohérent et équitable »

Si vous vous êtes déjà demandé combien les ingénieurs d’Apple sont bien payés par rapport aux autres entreprises technologiques, de nouvelles données de la part de Blind offrent un aperçu. Selon les données, Google et Meta sont les entreprises technologiques les mieux rémunérées pour les ingénieurs, tandis que Microsoft et Apple paient moins.

Blind est un forum en ligne que les employés d’entreprises technologiques peuvent utiliser pour partager des informations anonymes sur leur emploi, notamment des promotions, des salaires, des plaintes, et plus encore. Cette nouvelle étude est basée sur des données autodéclarées publiées par Blind la semaine dernière, comme l’a repéré en premier The Verge.

Les données révèlent qu’Amazon, Google et Meta paient en moyenne davantage les ingénieurs débutants que Apple et Microsoft. Amazon paie en moyenne 159 000 $, Google paie 184 000 $ et Meta paie 179 000 $. La moyenne pour les ingénieurs débutants d’Apple est de 142 000 $ et de 141 000 $ pour Microsoft.

Cette tendance est relativement cohérente pour chaque niveau de poste, qui inclut les postes professionnels, supérieurs, du personnel et principaux. Cependant, Blind a tiré quelques autres éléments intéressants des données. Par exemple, les plages salariales d’Amazon sont plus larges que celles des autres entreprises, ce qui signifie que « la rémunération peut varier fortement ».

Apple, quant à lui, a des niveaux de rémunération « moins compétitifs » que les autres entreprises, mais ses échelles de salaires et ses niveaux d’emploi sont plus « cohérents et équitables ».

« Google a l’une des bandes salariales les plus équilibrées ou cohérentes parmi les grandes entreprises technologiques. Cela signifie qu’il est rare qu’une personne à un niveau de poste inférieur soit mieux payée qu’une personne à un niveau supérieur. »

« Les ingénieurs de Meta semblent avancer rapidement et avoir l’un des salaires les plus élevés. »

« Microsoft a de nombreux niveaux de postes pour les ingénieurs logiciels, ce qui pourrait donner à l’entreprise plus de flexibilité pour accorder davantage de promotions. Cependant, leur rémunération totale est inférieure à celle de leurs pairs à tous les niveaux jusqu’au poste d’ingénieur logiciel du personnel. »

La répartition complète des données peut être consultée sur le site web de Blind, avec plus de détails dans les graphiques ci-dessous.

