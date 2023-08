Du menu Démarrer aux applications Android : 5 fonctionnalités remarquables de Windows qui ont façonné l’informatique

Microsoft Windows est bien connu pour sa gloire et ses échecs. Alors qu’Apple a révolutionné le monde avec ses ordinateurs personnels, Microsoft a créé un système d’exploitation qui pouvait toucher les masses. Alors qu’Apple a développé des logiciels propriétaires pour fonctionner sur son hardware, Microsoft a développé des systèmes d’exploitation qui pouvaient fonctionner sur n’importe quel appareil avec le hardware nécessaire. Depuis la première version de Windows jusqu’à la version actuelle, Windows 11, l’entreprise a introduit plusieurs fonctionnalités innovantes. Certaines n’ont pas suscité beaucoup d’engouement, tandis que d’autres ont complètement révolutionné l’informatique. Deux exemples sont le menu Démarrer et l’interface Metro, Microsoft essaie toujours de dicter les tendances, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.

Dans cet article, nous répertorions les 5 fonctionnalités les plus remarquables de Windows qui ont fait parler d’elles et ont traversé les générations (via).

1 – Le menu Démarrer

Ah… Le menu Démarrer, peut-être la fonctionnalité Windows la plus emblématique de tous les temps ! Il a été introduit pour la première fois dans Windows 95 et a vraiment changé la façon dont les personnes utilisaient le système d’exploitation. Il est rapidement devenu un symbole de Windows, donnant aux utilisateurs un accès rapide aux applications et aux fonctionnalités en quelques clics seulement.

Windows 95 a révolutionné les interactions avec le menu Démarrer. Le thème s’est poursuivi avec les versions ultérieures de Windows 98 et Millenium, et s’est encore amélioré avec Windows XP. Windows XP a élargi le menu Démarrer en lui donnant deux colonnes, où vous pouvez voir les programmes à gauche et des dossiers supplémentaires comme Documents et Musique à droite. Microsoft a ajouté une barre de recherche, des menus supplémentaires et des paramètres avec Windows 7 et Vista. Cependant, avec Windows 8, l’entreprise a décidé de l’abandonner… Et c’était la pire décision qui a déterminé le destin de Windows 8.

Windows 8 a introduit un nouveau type d’interaction

Windows 8 a décidé de pousser les personnes vers une nouvelle façon d’interagir – les tuiles en direct et l’interface Metro. Cela permettait d’afficher des informations sur vos applications préférées en un coup d’œil, mais rendait difficile la recherche de tout le reste. La plupart des utilisateurs n’ont pas aimé cela, et Microsoft a dû remédier à cela avec Windows 8.1. La société a ajouté le menu Démarrer de retour, mais ce n’était qu’un raccourci pour l’interface Metro. Avec Windows 10, l’entreprise a ramené le menu Démarrer en intégrant les tuiles dans ce menu, ainsi que l’option d’épingler des applications et de les redimensionner.

Windows 11 a fait un choix controversé en déplaçant le menu Démarrer au milieu de la barre des tâches par défaut. Il a également abandonné les tuiles en direct au profit d’icônes d’applications plus simples, de contenu recommandé et d’une zone de recherche plus visible. Malgré cela, il est toujours là et les personnes ont accepté le changement. Microsoft peut modifier le menu Démarrer, mais nous sommes sûrs qu’il ne le supprimera plus.

2 – Internet Explorer

Internet Explorer a connu un bon départ en 1995. Internet était en plein essor, et la nouvelle application était intégrée au système d’exploitation, offrant aux personnes un moyen rapide d’accéder en ligne et de visiter des sites web. Il a lancé la première guerre des navigateurs, en concurrence avec des produits comme Netscape et a valu à Microsoft d’être accusé de vouloir être un monopole et d’étouffer la concurrence en obligeant les utilisateurs à utiliser Internet Explorer.

Internet Explorer a connu des jours glorieux, mais ceux-ci ont commencé à s’estomper avec l’essor de meilleures alternatives comme Mozilla Firefox, et finalement, Google Chrome. Ce dernier a tout simplement tué Internet Explorer et est rapidement devenu le navigateur web le plus populaire. En fin de compte, Internet Explorer est devenu une source de plaisanterie, comme le navigateur que vous ouvrez une fois pour installer d’autres navigateurs. Internet Explorer a survécu à 11 versions, puis a finalement été remplacé par Microsoft Edge. Il vit encore en esprit, car Edge propose un mode « Internet Explorer » pour les sites web hérités.

3 – Jeux inclus

Ce n’est peut-être pas la révolution la plus remarquable, mais c’est une des choses qui a certainement ajouté un peu de chaleur au « jeu sur PC » à l’époque. Alors que les personnes pensaient aux PC pour une utilisation professionnelle et autres, Microsoft a décidé d’intégrer des jeux natifs et de prouver que les PC peuvent aussi être utilisés pour s’amuser. Windows 1.0 est fourni avec un jeu appelé Reversi, qui a aidé les utilisateurs à s’habituer à la souris.

De nombreux jeux ont été ajoutés dans les versions ultérieures, comme le Solitaire. N’oublions pas le Démineur, FreeCell et 3D Pinball.

4 – Widgets et InkSpace

Avec Vista, Microsoft a introduit les Widgets, permettant aux utilisateurs de placer de petites fenêtres sur le bureau pour différentes choses. Par exemple, vous pouviez ajouter une petite fréquence sur le bureau ou peut-être ouvrir une petite fenêtre de calendrier ou même prendre des notes. Vista n’a pas connu un grand succès, mais cette fonctionnalité a été reprise avec Windows 7. Malheureusement, Microsoft a supprimé les Widgets dans les versions de Windows ultérieures, mais suite aux demandes populaires, a décidé de les ramener avec Windows 11. Ce n’est plus aussi cool qu’à l’époque de Windows 7, mais c’est quelque chose.

C’est également avec Vista que Microsoft a introduit l’environnement Windows Ink. Avec la montée des appareils tactiles, Microsoft a introduit Ink en 2016, offrant aux utilisateurs un moyen rapide d’interagir avec les appareils à l’aide d’un stylet numérique. L’espace de travail dédié comportait des liens vers des applications telles que les Sticky Notes, etc. Avec Windows 11, le Workspace Ink dédié a été supprimé, mais de nombreux éléments sont toujours présents.

5 – Applications Linux et Android

La dernière fonctionnalité impressionnante ajoutée à Windows était l’intégration des sous-systèmes Linux et Android. Il y a quelques années, les personnes considéraient cela comme impensable. Cependant, Microsoft a réalisé qu’il ne pouvait pas battre Android dans le secteur mobile et a décidé de l’accepter. Il accepte également Linux comme une force existante maintenant. En août 2016, l’entreprise a sorti le sous-système Linux pour Windows 10. Il permet aux développeurs de coder des programmes de manière beaucoup plus facile. Il donne accès aux outils et applications de ligne de commande Linux, juste à côté des outils Windows.

La fonctionnalité est toujours présente dans Windows 11 aujourd’hui, et Microsoft a ajouté une autre option conviviale pour les développeurs et les consommateurs : le sous-système pour Android. Il fonctionne avec l’App Store d’Amazon et vous permet d’exécuter des applications Android sur Windows. La sélection d’applications est limitée, et Google Play Store et Google Play Services ne sont pas inclus.

Conclusion – Racontez votre histoire

Windows ne se limite certainement pas aux fonctionnalités énumérées ci-dessus. Peut-être avez-vous votre préférée personnelle ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires quelle a été l’inclusion la plus mémorable dans Windows au cours de ces dernières années.

