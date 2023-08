Libérez-vous de Microsoft Office avec ces alternatives

Microsoft a fait sa renommée grâce à Windows et à certaines solutions logicielles qu’il contient. Microsoft Office, quant à lui, est aussi populaire que Windows en tant que système d’exploitation. C’est l’un des outils les plus populaires pour tous types d’environnements productifs. La société l’a fait évoluer au fil des générations et il comprend toutes sortes de produits pour différents besoins. Cependant, les produits centraux restent Word, Excel et PowerPoint. C’est une suite d’outils incroyablement polyvalente, cependant, elle peut être très coûteuse. Dans cet article, nous allons lister certaines des meilleures alternatives à Microsoft Office. (Via).

Les alternatives à Microsoft Office

Microsoft Office peut être coûteux, surtout si vous souhaitez payer un abonnement Microsoft 365 annuel. Office est disponible gratuitement dans une certaine mesure, mais il est limité. Si Microsoft Office n’est pas une option pour vous, il existe des alternatives. De packages de suites complètes à certaines alternatives aux applications les plus populaires d’Office. Dans cet article, nous vous présenterons certaines des alternatives valides disponibles pour les PC.

1 – SoftMaker FreeOffice

FreeOffice est une alternative valide à Microsoft Office, mais elle reste peu connue.

Elle n’est pas aussi complète pour ce qui est de remplacer tous les aspects de Microsoft Office. Cependant, elle offre des alternatives aux applications les plus populaires de Microsoft – Word, Excel et PowerPoint. Il s’agit de TextMaker, PlanMaker et Presentations.

L’interface utilisateur est inspirée des applications de Microsoft, mais elle est plus compacte. Quoi qu’il en soit, ces trois applications offrent toutes les fonctionnalités de base que vous pouvez attendre. Elles sont très familières pour les anciennes versions d’Office. Chaque application vous propose des modèles avec lesquels vous pouvez commencer.

Le logiciel est gratuit, mais il existe une version payante qui débloque plus de fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, FreeOffice ne cherche pas à vous faire acheter l’application payante. Vous l’installez, et il ne vous dérangera plus jamais. Le plan payant inclut des options de correction avancée et de vérification orthographique.

L’application est disponible pour Windows, Linux, macOS et les appareils mobiles.

2 – Google Docs, Sheets et Slides

En tant que bon rival de Microsoft, Google propose certainement sa propre offre contre les principales applications de Microsoft. En réalité, le géant de la recherche propose des alternatives aux trois applications d’Office les plus populaires.

Le hic, c’est que ces applications ne sont pas disponibles sous forme d’applications installables classiques. Elles fonctionnent sur le Web, mais vous pouvez également les utiliser hors ligne. Il est possible d’installer les sites Web en tant qu’application pour une expérience typique.

L’interface utilisateur de Google est différente de celle de Microsoft, mais les éléments de base sont toujours présents. Vous pouvez rédiger des documents, préparer des présentations et gérer facilement des feuilles de calcul gratuitement. Google propose également des formulaires, ce qui vous permet de créer des questionnaires pour recueillir facilement des résultats auprès des personnes.

3 – OfficeSuite

Une autre alternative est OfficeSuite. Il est axé sur les applications principales, mais va un peu plus loin. Il comprend des documents, des feuilles de calcul, des présentations, du courrier et des fichiers PDF. Le courrier est une alternative appropriée à Outlook et le lecteur PDF est quelque chose qui manque dans la suite de base de Microsoft.

OfficeSuite présente des similitudes avec les deux suites d’applications de Microsoft et de Google. Chaque application propose quelques modèles parmi lesquels choisir lors de la création d’un nouveau document. Si vous créez un compte, vous pouvez également activer la sauvegarde automatique via le cloud pour que vos documents soient toujours synchronisés.

4 – WPS Office

WPS Office est une autre alternative à Office disponible gratuitement, mais avec un plan premium disponible pour toutes les fonctionnalités. WPS Office se concentre principalement sur les fonctionnalités de base. Il offre des alternatives à Word, Excel et PowerPoint. Mais une addition intéressante est une suite d’outils PDF.

La suite est un peu différente car les trois applications font partie d’une seule application centrale majeure. Chaque nouveau document que vous ouvrez s’ouvre dans un onglet plutôt que dans sa propre fenêtre. C’est une expérience axée.

L’interface utilisateur est similaire à Microsoft Office, mais elle a son propre style visuel avec des touches modernes.

L’inconvénient est que la version gratuite comporte des publicités et des boutons pour WPS Premium qui peuvent être gênants. Il convient de mentionner que WPS Office est également disponible pour les appareils mobiles. C’était l’un de mes choix personnels lorsque Office n’était pas disponible sur les smartphones Android. Cependant, les publicités sont devenues assez intrusives dans les versions précédentes.

5 – LibreOffice

LibreOffice est une alternative plus classique. Elle convient aux adeptes des anciennes versions d’Office, comme la légendaire Office 2000/2003. Elle est également populaire en tant que l’une des principales solutions de bureau pour les utilisateurs de Linux. Il s’agit d’un projet open source totalement disponible gratuitement et sans limites.

Office propose une large gamme d’applications. Celles-ci comprennent Writer (Word), Calc (Excel), Impress (PowerPoint), Base (Access), ainsi que Math et Draw. LibreOffice Draw vous offre un logiciel unique pour créer des images et des diagrammes, tandis que Math vous aide à créer des formules mathématiques.

C’est l’une des seules qui propose une alternative à Microsoft Access, vous donnant la possibilité de créer et de gérer des bases de données gratuitement.

Si vous n’aimez pas le style ancien de l’interface utilisateur de LibreOffice, vous pouvez essayer Apache OpenOffice, qui est basé sur le même projet d’origine.

Conclusion – Les meilleures alternatives à Microsoft Office

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses options disponibles si vous recherchez une alternative à Microsoft Office. Chacune a ses avantages et ses inconvénients.

Personnellement, je préfère LibreOffice aux autres alternatives. Malgré son apparence classique, il est gratuit, open source et comprend une suite complète pour répondre à vos besoins. Si vous évoluez dans un environnement Linux, il sera certainement votre principale solution de bureau. C’est aussi une bonne option sur Windows si vous ne voulez pas dépenser pour Office.

