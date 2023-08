Comment obtenir le mode veille iOS 17 sur n’importe quel téléphone Android

Il y a quelques semaines, nous avons partagé une astuce pour obtenir la fonction de veille d’iOS 17 sur les téléphones Samsung. Et dans ce guide, nous allons expliquer comment obtenir le mode veille d’iOS 17 sur n’importe quel téléphone Android.

La veille est l’une des grandes fonctionnalités d’iOS 17, et il y a une forte probabilité que d’autres fabricants copient cette fonctionnalité à l’avenir. Mais que faire si vous voulez cette excellente fonctionnalité tout de suite ? Il existe désormais de nombreuses alternatives pour le mode veille d’iOS 17 sur Android.

Il y a presque trois mois depuis la sortie d’iOS 17 pour les tests. Et cela a été suffisant pour que les développeurs proposent des applications dédiées aux fonctionnalités de veille. Il existe déjà plusieurs applications Android disponibles qui offrent un mode veille similaire à iOS 17, voire identique.

Pour le guide Samsung, nous avons utilisé l’outil officiel Good Lock de Samsung pour personnaliser le téléphone Galaxy pour le mode veille, mais cette astuce n’apporte que des fonctionnalités limitées. Si vous possédez un téléphone Samsung et ne souhaitez pas installer d’applications tierces, vous devriez essayer notre autre guide.

Si vous n’êtes pas au courant de la fonction de veille d’iOS 17, nous avons un article dédié aux fonctionnalités d’iOS 17 où vous pouvez également en savoir plus sur le nouveau mode veille. En bref, il s’agit d’une fonctionnalité qui transforme votre téléphone en un écran intelligent pour la maison, en quelque sorte.

Cela fonctionne lorsque l’iPhone est connecté au chargeur et placé en mode paysage. Il affiche des informations telles que l’heure, le calendrier, la lecture de musique, le diaporama, etc. Cette fonctionnalité vous permet donc d’utiliser votre iPhone même lorsque vous ne l’utilisez pas.

Comment obtenir le mode veille d’iOS 17 sur les téléphones Android

Comme il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, il est courant que de nombreux utilisateurs d’Android souhaitent essayer cette fonctionnalité sur leurs téléphones Android. Et si c’est un téléphone Android, vous pouvez tout faire. Tout comme il existe des options pour obtenir l’île dynamique de l’iPhone, il est également possible et assez facile d’obtenir le mode veille. Voyons donc comment vous pouvez imiter le mode veille d’iOS 17 sur votre téléphone Android.

Comme vous l’avez compris ci-dessus, nous allons utiliser des applications tierces pour obtenir la fonctionnalité de veille sur Android.

La meilleure application pour obtenir la fonctionnalité de veille de l’iPhone est StandBy Mode Pro. L’application est gratuite mais contient des publicités, et dispose également d’un abonnement sans publicité. Ne vous inquiétez pas, les publicités ne s’affichent que lorsque vous utilisez votre téléphone et non pendant le mode veille en direct.

Étape 1 : Ouvrez Google Play sur votre téléphone et recherchez StandBy Mode Pro. Ou vous pouvez utiliser ce lien.

Étape 2 : Accédez à l’application à partir des résultats de la recherche et appuyez sur le bouton Installer.

Étape 3 : Ouvrez l’application et accordez les autorisations requises.

Étape 4 : L’application dispose de plusieurs fenêtres de veille configurées par défaut, vous n’avez donc pas besoin de modifier les widgets pour obtenir la veille, mais vous avez la possibilité de personnaliser les widgets disponibles selon vos préférences.

C’est tout ! Vous avez le mode veille d’iOS 17 sur votre téléphone Android.

Tout à gauche, vous trouverez les paramètres de l’application, ou vous pouvez également pincer depuis n’importe quelle fenêtre de veille pour ouvrir les paramètres. Ici, vous pouvez définir quand l’application de veille doit se lancer, par exemple pendant la charge ou la charge + le mode paysage.

Lorsque vous mettez votre appareil en mode paysage et le connectez au chargeur, vous devrez peut-être déverrouiller votre téléphone pour que l’application puisse se lancer, puis vous pouvez appuyer sur le bouton d’alimentation pour verrouiller l’appareil et toucher deux fois l’écran pour que l’écran de veille continue d’afficher les informations à l’écran.

Si l’application Standby Pro ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez essayer une autre application appelée StandBy iOS: Always On Display. Cette application est également assez bonne avec quelques visages de veille différents de l’application StandBy Mode Pro. Explorez donc les deux applications et recherchez la combinaison de widgets qui vous convient le mieux.

Il existe plusieurs applications avec une fonctionnalité de veille disponibles sur le Play Store, mais j’ai trouvé seulement deux applications qui fonctionnent comme prévu avec quelques problèmes mineurs. Oui, d’autres applications pourraient également arriver après ce guide, alors assurez-vous d’explorer le Play Store pour trouver l’application la mieux adaptée pour une expérience de veille améliorée.

