Grande nouvelle pour les fans de Xiaomi : Déploiement de la mise à jour mondiale MIUI Android 14 pour les Xiaomi 13 / 13 Pro et Xiaomi 12T

Le géant chinois de la technologie, Xiaomi, connu pour ses technologies mobiles, réserve une surprise spéciale à ses utilisateurs. La société s’apprête à proposer une mise à jour passionnante pour trois de ses smartphones : le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 12T. Cette mise à jour est basée sur Android 14 et s’appelle MIUI Global. Bientôt, après la phase de test bêta, certains utilisateurs pourront facilement obtenir cette mise à jour sur leurs téléphones. Ils n’auront qu’à le faire via la mise à jour OTA.

Xiaomi a commencé avec quelques testeurs bêta pour la mise à jour Android 15

Les utilisateurs attendent depuis un moment, et maintenant ils ont enfin la chance d’essayer cette mise à jour. Le processus pour demander la version préliminaire a duré quelques semaines, après quoi la société a permis à certains utilisateurs de tester le système d’exploitation. Maintenant, la mise à jour est prête à être publiée pour tout le monde. Xiaomi a travaillé très dur sur ces mises à jour pour s’assurer qu’elles fonctionnent bien pour les utilisateurs. Elles seront distribuées dans les prochaines semaines.

Les utilisateurs qui ont été choisis pour tester la mise à jour sont vraiment impatients de l’obtenir. En ce moment, Xiaomi fait un travail important pour s’assurer que les utilisateurs aient une excellente expérience. Ils testent beaucoup les mises à jour pour s’assurer que tout fonctionne bien. Les utilisateurs devraient faire preuve de patience pendant ce processus. Parfois, lorsqu’il y a une nouvelle mise à jour du système d’exploitation, il peut y avoir quelques erreurs. La correction de ces erreurs peut prendre un peu de temps.

Les mises à jour pour les smartphones Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T sont toutes prêtes à être utilisées. Les versions finales s’appellent MIUI-V14.0.1.0.UMCMIXM pour le Xiaomi 13, MIUI-V14.0.1.0.UMBMIXM pour le Xiaomi 13 Pro et MIUI-V14.0.1.0.ULQMIXM pour le Xiaomi 12T. Les personnes choisies pour tester la version bêta peuvent maintenant obtenir ces versions sur leurs téléphones via OTA. De cette façon, ils peuvent essayer la nouvelle mise à jour.

Que faire si les utilisateurs rencontrent des problèmes après la mise à jour de leurs téléphones Xiaomi sous Android 14

Il faut garder à l’esprit qu’Android 14 est une nouvelle version du système d’exploitation, il peut donc y avoir quelques bugs. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes auxquels ils ne s’attendaient pas après l’installation de la mise à jour, ils devraient certainement le signaler à Xiaomi pour une résolution rapide. Ces commentaires peuvent aider à améliorer la mise à jour. De plus, si les utilisateurs rencontrent de gros problèmes avec la version bêta d’Android 14, ils pourraient songer à revenir à une version plus fiable comme Android 13.

En résumé, les utilisateurs de Xiaomi sont en passe de vivre des moments passionnants. La mise à jour basée sur Android 14 et MIUI Global arrivera bientôt. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et des corrections, mais il peut aussi y avoir quelques erreurs. Les utilisateurs devraient faire preuve de patience et contribuer à améliorer la mise à jour en fournissant des commentaires aux créateurs. Xiaomi travaille également très dur pour s’assurer que les utilisateurs aient une excellente expérience. Bientôt, les personnes possédant des téléphones Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T pourront profiter de l’excitation d’essayer cette mise à jour.

