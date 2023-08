L’avenir des petits téléphones : un marché en voie de disparition

Dans le monde rapide des smartphones, le changement est la seule constante. Il y a seulement quelques années, il y avait un marché de niche pour les petits appareils mobiles pratiques, mais aujourd’hui, ces petites puissances sont presque éteintes. L’année dernière, nous avons examiné les meilleurs smartphones compacts. À l’époque, les smartphones avec des tailles d’écran gérables devenaient déjà rares, en particulier sur le marché Android, où les écrans dépassaient confortablement les 6 pouces, à moins d’accepter un appareil bon marché.

Au cours des trois dernières années, seuls deux modèles ont réussi à maintenir la bannière des smartphones compacts: l’iPhone mini, qui a duré quelques générations, et la série Asus Zenfone, restant constamment en dessous de la barre des 6 pouces. Malheureusement, aucun de ces pionniers n’a survécu à la marche implacable vers des écrans plus grands.

Le déclin des petits smartphones: un virage vers des écrans gigantesques

L’iPhone Mini

Dans le royaume d’Apple, il y avait un peu d’espoir pour les smartphones de petite taille parmi sa clientèle. Cet espoir s’est concrétisé avec le lancement de l’iPhone 12 mini en 2020. Cependant, cet appareil compact s’est avéré être un échec commercial. Des rapports sur ses performances de vente décevantes ont commencé à circuler, remettant en doute son avenir au sein de la gamme de produits d’Apple.

Un an plus tard, Apple a introduit l’iPhone 13 mini, qui a corrigé certaines des lacunes de son prédécesseur, notamment en termes d’autonomie de la batterie. Cependant, cela n’a pas suffi à sauver le modèle mini, car il était manifestement absent du catalogue de produits d’Apple pour 2022.

La série Asus Zenfone

Sur le front d’Android, Asus a été un signe d’espoir pour ceux qui aspirent à des smartphones de plus petite taille. Leur dernière offre, le Zenfone 10, lancé il y a quelques mois seulement, semblait prometteur, avec seulement quelques problèmes mineurs dans ses capacités grand angle et ses différences par rapport au modèle précédent. Cependant, même cet effort louable semble être tombé à court.

Des rapports de Technews Taiwan ont révélé qu’Asus est en cours de restructuration interne, ce qui entraîne une réduction dans plusieurs départements. Malheureusement, la division Zenfone fait partie de celles qui ferment, ses employés étant réaffectés à d’autres départements ou passant à la gamme de téléphones ROG, qui devrait se poursuivre.

Les smartphones compacts disparaissent

Le déclin des smartphones en dessous de la barrière psychologique des 15 centimètres a été un processus graduel, années après années. Des années fastes de 2016 et 2017, où plus de 200 modèles de petite taille étaient disponibles, nous avons assisté à une chute spectaculaire. L’année dernière, il y avait moins de trente modèles de ce type, et la tendance se poursuit en 2023, avec seulement quatre smartphones compacts faisant leur apparition : le Galaxy S23, l’Asus Zenfone 10, le Blackview N600 et le Nokia 106, qui est un téléphone basique.

Les raisons de posséder un petit téléphone portable, que ce soit par nostalgie, pour la commodité de le glisser dans la poche, pour sa facilité d’utilisation ou par préférence personnelle, ont toutes sombré dans l’obscurité. Dans une industrie aussi impitoyable et axée sur le consommateur que le marché des smartphones, où les fabricants se battent pour une part de marché, le fait qu’il n’y ait que quatre modèles avec des écrans plus petits disponibles indique un désintérêt profond de la part des consommateurs. Peut-être qu’il y a quelque part des personnes prêtes à payer plus cher pour des smartphones avec des sequins, mais leur nombre est probablement minuscule.

Téléphones pliants : le paysage changeant :

La promesse des smartphones pliables se profile à l’horizon, avec le potentiel de combler le fossé entre les écrans compacts et les grands écrans. Ces appareils innovants sont sur le marché depuis près de cinq ans, soulevant des questions sur la possibilité qu’ils évoluent de promesses à produits courants ou restent une offre de niche.

L’ère des écrans gigantesques :

Aujourd’hui, la tendance des smartphones est indéniable : les écrans deviennent de plus en plus grands. Certains appareils dépassent désormais les 7 pouces, comme le Lava Z2 Max et le Vivo X Note, donnant un aperçu de ce qui est à venir. Des facteurs tels que l’accent croissant sur le contenu vidéo, les améliorations des réseaux mobiles et l’ubiquité des services de vidéo à la demande ont solidifié la domination des grands écrans sur le marché.

L’ère des petits smartphones s’estompe dans l’histoire, remplacée par un appétit croissant pour les grands écrans. L’iPhone mini d’Apple et le Zenfone d’Asus ont vaillamment tenté de préserver l’héritage des appareils compacts, mais ont finalement cédé face aux forces du marché. Alors que les téléphones pliants trouvent encore leur place, il reste à voir s’ils peuvent raviver l’attrait des écrans plus petits ou si nous sommes destinés à une ère de smartphones véritablement plus grands que nature. Dans un monde où plus grand semble être meilleur, le sort des petits mobiles est en suspens, témoignant du paysage en constante évolution de l’industrie des smartphones.

Les raisons du déclin des petits smartphones

Le déclin des petits smartphones est une question complexe avec de nombreux facteurs contributifs. Voici quelques-uns des plus importants :

Ces activités sont mieux appréciées sur des écrans plus grands, c’est pourquoi de nombreuses personnes sont prêtes à échanger un design (form factor) plus petit contre un écran plus grand. La demande croissante de smartphones plus puissants et polyvalents. Les grands téléphones peuvent accueillir des composants plus puissants, tels que de plus grandes batteries et de meilleurs appareils photo. Cela les rend plus attrayants pour les consommateurs qui souhaitent vivre la meilleure expérience mobile possible.

En plus de ces facteurs, le déclin des petits smartphones a également été motivé par les éléments suivants :

Il est plus cher de fabriquer un petit téléphone avec les mêmes fonctionnalités qu’un téléphone plus grand. Cela est dû au fait que les téléphones plus petits nécessitent des composants plus complexes et des tolérances plus strictes. Le manque d’innovation sur le marché des petits smartphones. Les fabricants ont du mal à innover sur le marché des petits smartphones, ce qui rend difficile pour eux de rivaliser avec les téléphones plus grands.

Malgré le déclin de leur popularité, certaines personnes préfèrent encore les petits smartphones. Ces personnes citent souvent les raisons suivantes :

Ils sont plus faciles à saisir et à utiliser d’une seule main. Les petits smartphones sont plus faciles à transporter. Ils occupent moins d’espace dans votre poche ou votre sac à main.

Il est possible que les petits smartphones reviennent à la mode à l’avenir. Cela pourrait se produire s’il y a une demande renouvelée pour eux, ou si les fabricants trouvent un moyen de les rendre plus puissants et riches en fonctionnalités sans les rendre trop grands.

Seul le temps dira ce que l’avenir réserve aux petits smartphones. Mais pour l’instant, il semble qu’ils soient en déclin.

Réflexions supplémentaires sur l’avenir des petits smartphones :

Les phablettes sont des smartphones avec des écrans de plus de 6 pouces. Elles sont de plus en plus populaires ces dernières années, car les consommateurs demandent des écrans plus grands pour leurs appareils mobiles. La puissance croissante des smartphones. Les smartphones deviennent de plus en plus puissants et riches en fonctionnalités tout le temps. Cela indique qu’ils ont besoin de batteries plus grandes et d’autres composants, ce qui peut les rendre plus difficiles à intégrer dans une petite forme.

L’âge moyen des utilisateurs de smartphones augmente. Cela indique qu’il y a une demande croissante de téléphones plus faciles à utiliser avec de plus petites mains. La popularité croissante des appareils portables. Les appareils portables, tels que les montres intelligentes et les trackers de fitness, sont de plus en plus populaires. Ces appareils peuvent être utilisés pour une variété de tâches, telles que passer des appels, envoyer des messages texte et suivre les données de fitness. Cela peut réduire le besoin pour les personnes d’utiliser leurs smartphones pour ces tâches, ce qui peut les rendre plus disposés à accepter un format plus petit.

En fin de compte, l’avenir des petits smartphones est incertain. Cependant, il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient conduire à une résurgence de leur popularité. Seul le temps dira si cela se produira.

Les facteurs qui pourraient influencer l’avenir des petits smartphones :

Le développement de nouvelles technologies. De nouvelles technologies, telles que les écrans flexibles et les batteries haute densité, pourraient permettre de fabriquer des petits téléphones avec les mêmes fonctionnalités qu’un téléphone plus grand.

Les besoins des consommateurs évoluent constamment. Si les consommateurs deviennent plus intéressés par l’utilisation de leur téléphone pour des tâches de productivité, telles que l’e-mail et l’édition de documents, ils peuvent être plus disposés à accepter le format plus petit d’un petit téléphone. Les stratégies de marketing des fabricants. Les fabricants peuvent jouer un rôle dans la formation de la demande de petits téléphones. S’ils continuent à sortir des petits téléphones innovants et bien conçus, ils peuvent contribuer à maintenir le marché des petits téléphones en vie.

Dans l’ensemble, l’avenir des petits smartphones est incertain. Cependant, il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient conduire à une résurgence de leur popularité. Seul le temps dira si cela se produira.

L’avenir des smartphones compacts

L’avenir des smartphones compacts est un sujet intrigant dans le monde en constante évolution de la technologie mobile. Bien qu’il soit difficile de prédire avec certitude, plusieurs tendances et facteurs peuvent éclairer ce qui pourrait se profiler pour les smartphones compacts :

Poursuite du marché de niche : Les smartphones compacts sont susceptibles de persister en tant que marché de niche répondant à un public spécifique. Il y aura toujours des utilisateurs qui préfèrent des appareils plus petits et pratiques pour leur commodité et leur maniabilité.

Certains fabricants pourraient continuer à sortir des versions mini ou compactes de leurs smartphones phares, bien que leur disponibilité soit limitée. Ces flagships compacts offriraient des caractéristiques haut de gamme et des fonctionnalités, les rendant attrayants pour les utilisateurs souhaitant à la fois puissance et portabilité. Intégration de la technologie pliable : À mesure que la technologie des smartphones pliables mûrit, nous pourrions voir des appareils pliables compacts capables de se déplier en écrans plus grands lorsque cela est nécessaire. Cela combinerait le meilleur des deux mondes : un design (form factor) compact pour une utilisation quotidienne et un écran plus grand pour les tâches multimédias et de productivité.

Avancées dans les interfaces utilisateur : Les commandes gestuelles, la réalité augmentée et d’autres technologies d’interface utilisateur innovantes pourraient faciliter la navigation et l’interaction avec les écrans compacts, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

En résumé, alors que le marché des smartphones privilégie principalement les grands écrans, les smartphones compacts ne sont pas susceptibles de disparaître complètement. Au lieu de cela, ils peuvent évoluer et s’adapter aux besoins changeants des consommateurs, aux avancées technologiques et à la dynamique du marché. L’avenir des smartphones compacts pourrait impliquer un mélange d’innovation, d’attrait de niche et de cas d’utilisation uniques qui les maintiennent pertinents dans un monde dominé par les grands appareils.

