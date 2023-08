5 Astuces pour Fermer Toutes les Applications en Une Seule Fois dans Windows 11

Un des avantages de la multitâche est la productivité. Vous pouvez ouvrir plusieurs applications et exécuter plusieurs tâches en même temps. Ou peut-être pouvez-vous faire votre travail tout en écoutant de la bonne musique. Cependant, bien que cela soit également bon, il y a quelques problèmes à cela. Parfois, gérer beaucoup d’applications peut être un casse-tête, et plus vous en avez ouvertes, plus vos ressources seront consommées. Parfois, il est bon de simplement fermer tout sur votre bureau et de repartir de zéro. Cela allégera la charge de votre CPU, libérera votre RAM et vous permettra de redémarrer votre travail avec les ressources disponibles. Dans Windows 11, il existe plusieurs façons de fermer toutes les applications en même temps. Découvrons-les ! (Via).

Comment fermer tous les programmes en une fois dans Windows 11

Voici quelques-unes des 5 meilleures façons de fermer tous les programmes en une fois dans Windows 11. Il y a plusieurs possibilités, vous devez simplement trouver celle qui conviendra le mieux à vos besoins. Bien sûr, il y aura des scénarios où l’une des méthodes sera plus utile que les autres. Il est donc bon de toutes les connaître.

Méthode 1 – Utiliser le gestionnaire des tâches

La barre des tâches est la meilleure amie des utilisateurs de PC ayant des ressources limitées. Elle existe depuis les premiers jours de Windows et vous permettra toujours de fermer les programmes qui se bloquent. Vous pouvez appeler la barre des tâches dans Windows 11 en faisant un clic droit sur l’icône Démarrer >> Gestionnaire des tâches. Alternativement, vous pouvez appuyer sur CTRL + Shift + Échap pour l’appeler directement.

Recherchez un programme sur votre barre des tâches avec plusieurs programmes actifs ouverts

Faites un clic droit sur son icône de la barre des tâches, puis sélectionnez l’option Fermer toutes les fenêtres.

C’est une façon rapide et efficace de faire cela. Cependant, si vous avez trop de processus en arrière-plan avec plusieurs fenêtres, cela vous prendra un certain temps. Alternativement, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Alt + Tab pour ouvrir les menus de toutes les fenêtres des programmes.

Méthode 2 – Utiliser le Moniteur de ressources

Appuyez sur la touche Windows, tapez Moniteur de ressources dans la barre de recherche, puis cliquez sur Ouvrir.

Dans l’onglet Expreview, cochez toutes les cases des programmes ayant des fenêtres actives que vous souhaitez fermer.

Faites un clic droit sur les programmes sélectionnés, puis choisissez Terminer le processus.

L’application est pratique et présente des similitudes avec le Gestionnaire des tâches. Les utilisateurs de Windows XP remarqueront certaines similitudes avec le gestionnaire de tâches classique. Elle vous permet également de reprendre le processus des applications ou des processus que vous avez accidentellement tués.

Méthode 3 – Invite de commandes

L’invite de commandes est un outil très puissant qui ne résout pas seulement les problèmes de votre PC. Elle peut également être utilisée pour une variété de commandes cachées utiles sur votre ordinateur.

En entrant une simple commande dans la fenêtre de l’invite de commandes, vous pouvez fermer toutes les applications actives sur votre ordinateur.

En appuyant sur Item et en appelant CMD en tant qu’administrateur, vous pouvez ouvrir une série de commandes utiles. Bien que Windows 11 essaie de vous pousser vers PowerShell, CMD est toujours disponible dans les paramètres.

Si vous saisissez :

taskkill /f /im chrome.exe

Dans CMD, toutes les fenêtres Chrome seront fermées rapidement. Vous pouvez remplacer la commande par l’application que vous souhaitez fermer.

Le principal problème est que vous devez exécuter des commandes successives pour fermer les applications.

Méthode 4 – Utiliser des scripts en lots

Cliquez sur un espace vide sur votre bureau et sélectionnez Nouveau document texte

Double-cliquez sur le fichier texte créé et saisissez la commande suivante. Si vous avez plusieurs fenêtres d’applications différentes, répétez la même commande en remplaçant Chrome par le nom de chaque application :

taskkill /f /im Chrome.exe /T > null

Ensuite, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sélectionnez Enregistrer sous

Choisissez un nom pour le fichier, mais assurez-vous qu’il a l’extension de fichier « .bat ».

Enregistrez-le. Chaque fois que vous avez besoin de faire la tâche, double-cliquez sur le document pour exécuter le script.

Ce fichier en lot est flexible. Vous pouvez continuer à ajouter ou supprimer des applications si nécessaire à l’avenir.

5 – Vous pouvez utiliser des logiciels tiers

Si aucune des options ci-dessus ne semble assez rapide ou efficace, vous pouvez essayer de rechercher des applications qui font ces tâches. Il y a de nombreuses options. Assurez-vous simplement de télécharger des applications à partir de sources pertinentes.

Conclusion – Plusieurs façons de fermer les applications sur Windows 11

Nous avons fourni quelques bonnes façons de fermer les applications et les tâches sur Windows 11. Chaque méthode a ses propres avantages, et vous devez trouver celle qui vous convient le mieux.

