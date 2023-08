L’analyste fiable de la chaîne d’approvisionnement, Ming Chi Actu, affirme que l’iPhone 15 Pro Max d’Apple « commencera à être expédié en masse cette semaine » malgré les rapports de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Actu prévoit également des expéditions unitaires solides par rapport à d’autres analystes qui ont récemment réduit leurs prédictions.

« Le marché craint que les expéditions de l’iPhone 15 soient encore réduites en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement (ma prévision de 80 millions d’unités contre des prévisions conservatrices de 70 à 80 millions d’unités), en particulier les expéditions de l’iPhone 15 Pro Max seront retardées », écrit Actu.

« Cependant, le fait est que l’iPhone 15 Pro Max commencera à être expédié en masse cette semaine et qu’Apple augmente également les expéditions des modèles précédents simultanément. »

Il y a une semaine, Netcost-security.fr a rapporté qu’une note d’un important analyste en capitaux, décrite par une source, affirmait que l’iPhone 15 Pro Max serait retardé de trois à quatre semaines par rapport aux autres modèles.

Nous avons également couvert les récentes mises à jour des prévisions des analystes Jeff Pu et de la banque japonaise Mizuho, qui incluent des réductions des prédictions d’expédition des unités de l’iPhone 15. Les prévisions de Pu sont passées de 83 millions à 77 millions d’unités. Mizuho a réduit son estimation de production de 84 millions à 73 millions d’unités.

Smartphone le plus populaire

Cependant, Actu maintient à 80 millions le nombre d’unités d’iPhone 15 expédiées tout en prévoyant 250 millions d’expéditions d’iPhone d’ici 2024. L’analyste pense également qu’Apple pourrait dépasser Samsung en termes d’unités expédiées en 2023.

« Les expéditions de smartphones de Samsung ont été réduites à 220 millions d’unités cette année », écrit Actu. « Si Apple ne modifie pas les commandes d’iPhone de la seconde moitié de 2024, alors les expéditions d’iPhone devraient atteindre 220-225 millions d’unités en 2023, dépassant Samsung en tant que plus grande marque de smartphones. »

Actu s’attend également à ce que l’iPhone dépasse Samsung en 2024.

Récemment, Netcost-security.fr a rapporté qu’Apple ne proposera plus d’option de couleur or avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. À la place, Apple le remplace par une couleur « Titan Gray » en utilisant le nouveau cadre en titane. La couleur spéciale Deep Purple sera remplacée par une nouvelle option de bleu foncé.

Nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile la gamme d’iPhone 15 le 12 septembre. Apple rendra probablement la date officielle entre demain, le 29 août, et mardi, le 5 septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :