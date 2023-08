Samsung lance le ViewFinity S9 5K, le concurrent de l’écran Apple Studio

Après avoir fait une démonstration de son concurrent de l’Apple Studio Display en janvier et publié les spécifications complètes et les détails de prix en juillet, le moniteur ViewFinity S9 5K est maintenant disponible. Voici ce qui en réalité une alternative intéressante à l’Apple Studio Display.

Après avoir ouvert les précommandes la semaine dernière et les avoir ensuite retirées, Samsung a rendu le nouveau moniteur disponible en premier lieu sur Amazon.

Comme nous l’avons mentionné lorsque Samsung a dévoilé les spécifications, le nouveau ViewFinity S9 est conçu pour les professionnels créatifs et les utilisateurs professionnels. Il offre un panneau 5K, 99% DCI-P3, un moteur d’étalonnage des couleurs intégré, une webcam 4K, et bien plus encore.

Il a une construction en métal comme le Studio Display d’Apple et propose des fonctionnalités qui sont des mises à niveau payantes chez Apple, telles que la hauteur, l’inclinaison et l’ajustement en pivot, un écran mat, et bien plus encore, le tout inclus dans le prix de 1 599 $.

La liste officielle sur Amazon pour le ViewFinity S9 est le premier endroit où Samsung a rendu le moniteur disponible. Il devrait apparaître sur samsung.com et chez d’autres revendeurs bientôt.

Caractéristiques du moniteur Samsung ViewFinity S9 5K

Design métallique fin

Panneau IPS 5K de 27 pouces – 5120 x 2880

99% DCI-P3

Luminosité de 600 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Temps de réponse de 5 ms

Contraste de 1000:1

Finition d’écran matte

Moteur d’étalonnage des couleurs intégré

Précision des couleurs avec un Delta E moyen de ≦ 21

Connectivité USB-C et Thunderbolt 4 1 port Thunderbolt 4, 3 ports USB-C, 1 port mini DisplayPort Charge de 90W

Webcam 4K intégrée SlimFit

Haut-parleurs intégrés avec Adaptive Sound+

Samsung Smart Hub pour une utilisation en tant que téléviseur (télécommande incluse)

Hauteur réglable, inclinaison et pivot

Montage VESA 100 x 100 mm

Prix : 1 599 $

L’avis de Netcost-security.fr

Avantages du ViewFinity S9

Comme je l’ai écrit en juillet, il pourrait sembler à première vue qu’il n’y a pas grand chose qui puisse dissuader les utilisateurs d’Apple de choisir le Studio Display, car les deux moniteurs 5K commencent à 1 599 $. Cependant, Samsung inclut certaines fonctionnalités pour lesquelles il faut payer beaucoup plus cher avec le Studio Display d’Apple.

Tout d’abord, pour obtenir un support réglable en hauteur et inclinaison avec Apple, cela fait grimper le prix à 1 999 $.

Et si vous souhaitez également avoir une finition en verre nano-texturé moins réfléchissant, le Studio Display d’Apple est à 2 299 $, soit près de 50% de plus que le Samsung ViewFinity S9.

L’écran de Samsung est livré en standard avec un support de fixation VESA et la webcam 4K pourrait se révéler meilleure que la webcam 12MP d’Apple dans le Studio Display.

De plus, avec le ViewFinity S9, vous bénéficiez de la fonctionnalité Smart Hub/TV. Tout cela rend le ViewFinity S9 particulièrement attrayant.

Avantages du Studio Display

Cependant, parfois le Studio Display d’Apple peut être trouvé à un prix inférieur au MSP de 1 599 $. De plus, il dispose de fonctionnalités que le ViewFinity S9 n’a pas, telles que la prise en charge de Hey Siri, le support de l’audio 3D/Dolby Atmos, des microphones de qualité studio, l’option d’une finition d’écran brillante ou matte, et une puissance de transfert de 96W (contre 90W avec le ViewFinity).

Et bien sûr, le Studio Display étant un moniteur officiel d’Apple pour correspondre à un MacBook ou un bureau Mac, cela peut suffire à convaincre de nombreux utilisateurs.

Que pensez-vous du ViewFinity S9 par rapport au Studio Display d'Apple ?

