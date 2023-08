Cloud gaming : quel service de jeu en streaming choisir en 2023

Qu’est-ce que le cloud gaming exactement, et lequel, parmi NVIDIA GeForce Now, le Xbox Cloud Gaming (Game Pass) de Microsoft, Amazon Luna et PlayStation Plus, se démarque en tant que meilleur service? Découvrez la réponse dans notre comparaison approfondie!

Ces dernières années, le cloud gaming a régulièrement fait les gros titres. Cette approche innovante du jeu vidéo a le potentiel de remodeler l’industrie du jeu dans un avenir proche. Avec une fiabilité et une stabilité accrues par rapport aux années précédentes, cette technologie pourrait devenir une véritable alternative au jeu traditionnel.

Alors, en quoi consiste exactement le cloud gaming? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les différents services disponibles et en quoi se distinguent-ils? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons dans cet article complet.

Comment fonctionne le cloud gaming?

En bref, le cloud gaming vous permet de jouer à des jeux vidéo sur différents appareils sans que ces appareils ne gèrent le traitement graphique. La puissance de calcul est déplacée vers des serveurs hébergés à distance, qui exécutent les jeux puis transmettent les visuels aux joueurs. Pour accéder à un tel service, tout ce dont vous avez généralement besoin est une connexion internet et un écran sur lequel jouer, que ce soit un ordinateur, un décodeur, une télévision intelligente, un smartphone ou une tablette.

Grâce à ce concept, il devient possible de jouer même aux jeux les plus exigeants et sophistiqués sur des appareils peu puissants ou abordables, car le serveur gère tout le gros du travail. Cette transformation dans le domaine du jeu rappelle ce qui s’est passé dans le monde des services de streaming vidéo comme Netflix ou des plateformes de musique comme Spotify.

Cependant, la technologie impliquée dans le cloud gaming est un peu plus complexe. C’est parce qu’il est crucial de minimiser le délai (latence) entre le serveur et le joueur autant que possible. Les jeux sont intrinsèquement interactifs, contrairement à d’autres médias, et demandent des réponses exceptionnellement rapides puisque les données ne peuvent pas être préchargées. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser une connexion filaire pour une meilleure qualité, ou du moins un routeur 5 GHz, Wi-Fi 6 ou 6E si disponible.

Services de cloud gaming

Xbox Cloud Gaming (intégré au Game Pass)

Microsoft a lancé son service de cloud gaming, Xbox Cloud Gaming, dans le cadre du forfait Xbox Game Pass Ultimate en septembre 2020. Ce service vous permet de diffuser en continu une sélection de jeux Xbox. Vous pouvez même l’essayer gratuitement, ce qui en réalité la solution parfaite pour profiter de Fortnite sur votre iPhone.

Initialement limité aux appareils Android, le Game Pass s’est étendu à la plupart des plateformes à l’été 2021. Vous pouvez y accéder via une Xbox, des appareils Android et tout appareil doté d’un navigateur web, y compris les PC Windows et Mac et les appareils iOS. Sur Windows, il est préférable d’utiliser l’application Xbox, avec comme seule exigence une manette Xbox.

Xbox Cloud Gaming fait son chemin progressivement vers les téléviseurs, à commencer par les téléviseurs Samsung. Pour y accéder, vous aurez besoin d’une manette compatible. Samsung a également confirmé que sa gamme de Smart Monitor prend en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez également accéder au Game Pass à partir de n’importe quel téléviseur équipé d’un navigateur web intégré au système d’exploitation du téléviseur, bien que l’expérience puisse ne pas être optimale.

Options d’abonnement:

Xbox Game Pass Core: 6,99 € par mois

Xbox Game Pass Console: 10,99 € par mois

Xbox Game Pass PC: 9,99 € par mois

Xbox Game Pass Ultimate: 14,99 € par mois

L’abonnement Xbox Game Pass Ultimate est le seul à offrir l’accès au cloud gaming. Il propose une vaste bibliothèque de jeux, comprenant les franchises populaires de Microsoft telles que Gears of War, Forza, Halo, Flight Simulator, des jeux provenant de studios appartenant à Microsoft comme Bethesda (Doom, Wolfenstein, The Elder Scrolls Skyrim, etc.), des titres de studios tiers et indépendants, et des contributions de grands studios tiers comme EA grâce à EA Play, disponible depuis mars 2021.

Le catalogue de cloud gaming propose également une sélection de jeux Xbox Originals et Xbox 360 tels que The Elder Scrolls III: Morrowind, Crimson Skies, Skate, Rage et Perfect Dark Zero.

En tout, il y a environ une centaine de jeux disponibles en streaming sur Game Pass, que ce soit sur PC ou sur Xbox. Veuillez noter qu’il s’agit des versions Xbox des jeux, pas des versions PC.

Les tests ont donné des résultats positifs avec une bonne stabilité, à condition que vous disposiez d’une connexion internet fibre robuste. Microsoft recommande une vitesse minimale de 10 Mbps, mais nous suggérons une connexion légèrement plus puissante, de préférence filaire ou au moins Wi-Fi 6, pour éviter les retards et les artefacts d’image. Vous pouvez également jouer via le réseau mobile de votre smartphone, bien que la qualité du streaming dépende de la force de votre signal 4G ou 5G.

Certains jeux tels que Persona 4 Golden, Minecraft Dungeons, SpiritFarer ou Tell Me Why proposent des contrôles tactiles à l’écran, ce qui élimine le besoin d’une manette. De nouveaux jeux sont régulièrement ajoutés au catalogue de cloud gaming chaque mois.

Détails clés:

Vitesse internet minimale recommandée: 10 Mbps

Appareils compatibles: smartphones Android, iPhones, iPads, appareils Windows, téléviseurs Samsung et toutes les consoles Xbox à partir de la Xbox One.

Abonnement: Inclus avec Xbox Game Pass Ultimate (14,99 € par mois)

Bibliothèque de jeux: Environ une centaine de titres.

NVIDIA GeForce Now

NVIDIA a lancé son service GeForce Now en février 2020 après plusieurs années de test bêta. GeForce Now permet d’accéder à une sélection de jeux compatibles provenant des boutiques de jeux Steam, Epic Games, GoG ou Uplay. Son principal avantage est qu’il n’oblige pas les joueurs à racheter des jeux qu’ils possèdent déjà sur ces plateformes. Cependant, si vous ne possédez pas les jeux, vous devrez les acheter séparément, car l’abonnement payant n’inclut pas l’accès à une bibliothèque de jeux.

Steam a intégré sans heurts GeForce Now sur sa plateforme via Cloud Play, permettant aux joueurs d’accéder directement aux serveurs NVIDIA depuis le client Steam en quelques clics. Le talon d’Achille de NVIDIA réside dans son incapacité à conclure des accords avec certains éditeurs qui refusent explicitement d’offrir leurs jeux sur le service. Des exemples notables incluent Activision-Blizzard, 2K et les studios de jeux Xbox de Microsoft. Vous pouvez désormais trouver une liste complète des jeux disponibles sur le service.

NVIDIA propose trois niveaux de service. Le premier niveau est totalement gratuit et permet aux utilisateurs d’accéder à des sessions de jeu d’une heure. Cependant, les utilisateurs peuvent avoir à attendre dans une file d’attente pour accéder aux serveurs de jeu. Ce niveau est conçu pour permettre au plus grand nombre possible de joueurs de tester le service sans frais.

Le deuxième niveau est un abonnement payant, au prix de 9,99 € par mois ou de 49,99 € pour six mois. Il offre des avantages tels que le contournement de la file d’attente (dans la limite des créneaux disponibles), l’accès à un affichage RTX (avec ray tracing) et l’extension des sessions de jeu à 6 heures. NVIDIA a mis l’accent sur les capacités d’affichage avec ray tracing pour ce service. Par exemple, il a attiré l’attention en exécutant Cyberpunk 2077 dans une version supérieure par rapport aux consoles lors de la sortie du jeu. Notamment, en combinant les abonnements GeForce Now et Game Pass, les utilisateurs peuvent profiter simultanément des deux catalogues de jeux.

Un troisième niveau, appelé abonnement Ultimate, offre l’équivalent de la puissance graphique d’une RTX 4080. Cela permet de jouer en résolution 4K à 120 images par seconde. Les serveurs sont également séparés, avec un système de synchronisation adaptatif qui améliore considérablement la stabilité globale et empêche la perte de frames. De plus, les joueurs peuvent profiter de sessions de jeu ininterrompues pendant jusqu’à 8 heures. Cet abonnement est proposé au prix de 19,99 € par mois ou de 99,99 € pour six mois.

Le service est actuellement disponible sur les PC Windows et macOS, les smartphones et tablettes Android, ainsi que sur le boîtier décodeur NVIDIA Shield. NVIDIA prévoit d’étendre GeForce Now à d’autres plateformes à l’avenir. Une version web est également accessible, notamment sur les appareils iOS.

Vitesse internet minimale recommandée:

15 Mbps pour un affichage 720p60

25 Mbps pour du 1080p60

35 Mbps pour du 1440p120

45 Mbps pour du 2160p120

Appareils compatibles:

NVIDIA Shield

Android

Windows

macOS

iOS (via une application web)

Options d’abonnement:

Gratuit

9,99 € par mois

49,99 € pour six mois

99,99 € pour six mois (RTX 4080)

Accès aux jeux:

Nécessite une connexion aux comptes Steam, Epic Games Store, GOG et Ubisoft Connect.

SONY PLAYSTATION PLUS PREMIUM

En juin 2022, Sony a revu le PlayStation Plus pour rivaliser avec le Xbox Game Pass. Cette nouvelle offre est disponible en trois niveaux : PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium. Le niveau Premium est particulièrement intéressant car il inclut l’option de profiter du service de jeu en ligne de Sony.

Avec la version Premium, vous avez accès à une vaste bibliothèque de près de 500 jeux disponibles en streaming depuis Sony. Cette offre complète englobe même des titres des générations précédentes de PlayStation, remontant jusqu’à la première console PlayStation. Les spécifications minimales recommandées pour un PC sont un processeur Intel i3 3,5 GHz ou l’équivalent AMD A10 3,8 GHz, ainsi qu’au moins 300 Mo d’espace de stockage disponible et 2 Go de RAM. Comme toujours, la faible latence est cruciale, nous recommandons donc d’utiliser soit une connexion Ethernet, soit une connexion Wi-Fi 6 stable.

Pour les abonnés précédents de PS Now, la transition vers l’offre Premium n’entraîne aucun coût supplémentaire. En substance, rien ne change et l’expérience de jeu en streaming conserve une qualité d’image maximale de 720p. Vous pouvez passer facilement des derniers titres triple-A sur la PS5 à des classiques appréciés de l’ère de la PS2.

Pour les nouveaux abonnés, les prix sont les suivants : 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre ou 119,99 € par an. Le service propose également une période d’essai de sept jours pour s’assurer que tout fonctionne correctement dans votre configuration.

Vitesse Internet minimale recommandée : 40 Mbps

Appareils compatibles : PS5, PS4, PC Windows

Options d’abonnement : À partir de 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre ou 119,99 € par an

Accès aux jeux : Accès illimité à plus de 800 jeux PlayStation, dont 500 titres de PlayStation 4 et PlayStation 5.

SHADOW

Shadow est un service d’informatique en nuage qui va au-delà du simple jeu en ligne, englobant un éventail plus large d’applications. Il offre aux utilisateurs l’accès à un PC de jeu virtuel fonctionnant sous Windows moyennant un abonnement mensuel. Cet ordinateur virtuel peut être utilisé depuis différents appareils, y compris les PC Windows et Mac, les appareils Android et iOS. Shadow proposait autrefois ses propres solutions matérielles, d’abord avec le Shadow Box, puis avec le Shadow Ghost. Cependant, ces produits ne sont plus disponibles à l’achat, bien que les utilisateurs existants puissent continuer à les utiliser malgré l’absence de mises à jour.

Une fois que Windows est installé sur Shadow, il fonctionne comme un PC standard. Les utilisateurs sont responsables de l’achat de leurs propres jeux. Cela signifie cependant qu’ils peuvent facilement accéder à leurs comptes de jeu existants, tels que Battle.net, Steam, Origin, UPlay ou Xbox Game Pass. Les utilisateurs ont un contrôle total sur l’ordinateur virtuel, y compris la possibilité d’installer leurs jeux préférés dans les limites de l’espace de stockage disponible et de mettre à jour les pilotes Nvidia. Il est même possible d’intégrer un Raspberry Pi à votre configuration Shadow.

Après avoir fait face à d’importants défis pendant quelques années, Shadow s’est réinventé et propose désormais un abonnement de base au prix de 32,99 € par mois. Cet abonnement offre un accès à un PC équipé d’une carte graphique GTX 1080. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, l’option Power+ est disponible à 49,98 € par mois. Cette option inclut l’accès à la puissante carte graphique RTX A4500 (une carte professionnelle avec des performances situées entre une RTX 3070Ti et une RTX 3080), un processeur AMD EPYC 7543P (avec 8 cœurs et 16 threads par utilisateur), 28 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration permet des expériences de jeu optimales, y compris le jeu en résolution 4K. De plus, les utilisateurs peuvent atteindre des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, quelle que soit la configuration choisie.

AMAZON LUNA

Initialement connu sous le nom de Project Tempo, le service de jeu en nuage d’Amazon a été officiellement dévoilé le 24 septembre 2020 sous le nom d’Amazon Luna.

À l’heure actuelle, Luna est exclusivement disponible aux États-Unis au prix de 9,99 € par mois. Il s’est depuis étendu au Royaume-Uni (8,99 £/mois), au Canada (12,99 €/mois) et en Allemagne (9,99 €/mois).

Avec un abonnement Luna, les utilisateurs ont accès au package Luna+, qui propose « plus de 100 jeux ». Au-delà de cela, des packages supplémentaires de différents éditeurs seront nécessaires pour débloquer plus de jeux, et il est possible que des packages spécifiques à des genres soient proposés à l’avenir. L’interface utilisateur de Luna est structurée de manière similaire à celle d’Amazon Prime Video, avec des « chaînes » distinctes.

Luna est compatible avec un large éventail de systèmes d’exploitation. Sur les appareils Android, les utilisateurs sont encouragés à utiliser un navigateur (Luna recommande Chrome). Tout comme GeForce Now, Luna permet également aux joueurs de diffuser en streaming des jeux qu’ils possèdent déjà, bien que cette fonctionnalité soit actuellement limitée aux jeux Ubisoft via Ubisoft+.

En tant que propriétaire de Twitch, Amazon a créé des liens réfléchis entre son service de jeu en nuage et la plateforme populaire de streaming vidéo. Si vous regardez un streamer Twitch jouant à un jeu disponible sur Luna, vous pouvez lancer le jeu en un seul clic.

Vitesse Internet minimale recommandée :

10 Mbps pour la résolution 1080p

35 Mbps pour la résolution

4K Appareils compatibles :

iPhone et iPad via Safari

Android

Ordinateurs (Windows et macOS)

Fire TV

Possibilité de jeu multi-appareils :

Jeu simultané sur deux appareils

Options d’abonnement :

9,99 € par mois, avec des packages facultatifs d’éditeurs

Accès aux jeux :

Une bibliothèque de plus d’une centaine de jeux.

ELECTRONIC ARTS (EA)

Electronic Arts, un éditeur de jeux vidéo important, a exprimé son intention de rejoindre la course du jeu en nuage. L’annonce a été faite lors de l’E3 2018, où EA a révélé qu’il développait activement son propre service de jeu en nuage. En octobre 2018, de plus amples informations sur ce service ont émergé lorsque le directeur de la technologie d’EA, Ken Moss, a publié un article sur Medium. Cette initiative de jeu en nuage a été baptisée Project Atlas, mais les détails sur sa nature exacte sont restés mystérieux. Project Atlas devait combiner des éléments tels que le moteur graphique Frostbite (créé par DICE pour EA), des serveurs en nuage et l’intelligence artificielle. C’était une entreprise prometteuse, mais de nombreux aspects, y compris sa date de lancement, sont restés non divulgués.

À l’heure actuelle, aucune mise à jour substantielle n’a été divulguée concernant la progression du projet, laissant place à des spéculations sur son statut, y compris la possibilité d’abandon.

Dans l’intervalle, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont accès aux jeux du catalogue EA Play via le jeu en nuage.

De plus, Electronic Arts exploite déjà son service EA Play Pro, disponible sur PC. Ce service d’abonnement est dédié aux jeux vidéo et offre aux abonnés un accès à un riche catalogue des meilleurs titres d’EA, ainsi que des contributions d’autres développeurs de jeux. Il convient de noter qu’EA Play Pro offre également un accès anticipé aux nouveaux jeux d’EA, permettant aux joueurs de les apprécier plusieurs jours avant leur sortie commerciale officielle.

AUTRES ACTEURS CLÉS

Comme vous pouvez le constater, le jeu en nuage redessine le paysage de l’industrie du jeu vidéo, avec les principaux acteurs du monde de la technologie offrant ou développant leurs services. Cependant, certaines marques sont restées notoirement discrètes à cet égard.

Valve Steam : Par le biais de sa plateforme de jeu numérique Steam, a solidifié sa position en tant que premier distributeur de jeux PC. Néanmoins, Valve fait face à une concurrence de plus en plus forte, en particulier de la part de l’Epic Games Store, propulsé par le succès de Fortnite. Bien que Valve n’ait pas montré d’intentions claires de lancer son propre service de jeu en nuage, elle a favorisé la collaboration avec d’autres services tels que GeForce Now via Steam Cloud Play.

Apple : Dans le cadre de sa quête de diversification des sources de revenus, Apple s’est aventurée dans le domaine des services. Après le succès retentissant d’Apple Music, qui a même été étendu aux utilisateurs d’Android, Apple s’est tournée vers l’actualité avec Apple News+ et la vidéo avec Apple TV+. Dans le domaine du jeu, l’entreprise a, pour le moment, opté pour le service d’abonnement Apple Arcade, exclusif à son écosystème d’appareils.

Nintendo : Nintendo emprunte rarement le même chemin que ses rivaux, Microsoft et Sony. Au lieu de cela, la société japonaise suit sa propre voie distinctive, une stratégie qui a connu le succès commercial avec le triomphe de la Nintendo Switch. La question de savoir si Nintendo se lancera dans le jeu en nuage reste sans réponse.

