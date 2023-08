GRANDE NOUVELLE: La mise à jour OS 2.0 de Big Nothing enfin disponible sur le téléphone Nothing 1

Le moment tant attendu est arrivé ! Rien ne commence enfin à déployer la mise à jour stable tant attendue de Nothing OS 2.0 pour le Phone 1. Cette mise à jour incrémentale majeure pèse 1 Go et propose une multitude de nouvelles fonctionnalités et optimisations, notamment de nouvelles personnalisations de l’écran d’accueil, des widgets Nothing, l’interface Glyph 2.0, et bien plus encore.

Il y a à peine une semaine, l’entreprise a laissé entendre cette évolution en partageant un tweet avec la phrase « L’attente est presque terminée », ainsi que des détails supplémentaires confirmant que la mise à jour pour le Phone 1 de Nothing serait disponible la semaine suivante. L’entreprise a tenu sa promesse et les utilisateurs du Phone 1 peuvent désormais accéder aux fonctionnalités de Nothing OS 2.0.

En ce qui concerne le déploiement, pour l’instant, la mise à jour est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Un déploiement plus large commencera dans un laps de temps. Nothing pousse le nouveau logiciel vers le Phone 1 avec le numéro de version 2.0.2. La mise à jour stable de Nothing OS 2.0 a augmenté le correctif de sécurité mensuel à août 2023.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour stable de Nothing OS 2.0 sur le Phone 1. Certains utilisateurs ont déjà reçu la mise à jour, voici un tweet de Rajesh (de la chaîne YouTube Technobuzz).

Mise à jour Nothing Phone 1 Nothing OS 2.0 – Journal des modifications

Nothing OS 2.0 Téléphone (1), c’est maintenant à vous. Nous sommes ravis de vous présenter Nothing OS 2.0, regorgeant de fonctionnalités passionnantes, d’une personnalisation améliorée et d’une fonctionnalité améliorée. Ce journal des modifications ne contient que les principales fonctionnalités, mais de nombreux domaines dans lesquels nous avons amélioré le logiciel du Phone (1). Un énorme coup de chapeau à toute l’équipe de développement et de test mobile qui travaille avec diligence pour créer Nothing OS 2.0 sur Phone (1).

Personnalisation de l’écran d’accueil Nouvelle identité visuelle qui est indubitablement Nothing. Mise à jour de la disposition de la grille de lancement, permettant de masquer les libellés des icônes. Plus d’options pour les dossiers personnalisables, essayez différents agencements et couvertures de dossiers en agrandissant le dossier.

Widgets Nothing Mise à jour du design des widgets suivants : Horloge, Météo, Aperçu rapide, Introduction du nouveau widget Paramètres rapides, vous permettant d’accéder encore plus rapidement aux paramètres. Les widgets sont désormais également disponibles sur l’écran de verrouillage et sur AOD.

Interface Glyph 2.0 Notifications essentielles – permettez à vos applications et contacts les plus importants d’afficher un Glyph persistant, pour savoir rapidement si vous avez des notifications importantes non lues. Torche du Glyph – Appuyez longuement sur l’icône de paramètres rapides de la torche pour éclairer toute l’interface Glyph.

Nouvelles fonctionnalités des applications Introduction d’une application clonée vous permettant d’utiliser plusieurs comptes dans les applications sans avoir à vous déconnecter. Introduction de l’application App Locker – protégez vos applications en exigeant un autre déverrouillage lors de la tentative d’ouverture.

Autres améliorations Logique de la luminosité automatique mise à jour De nombreuses (et je veux dire nombreuses) améliorations pour optimiser votre expérience sur le Phone (1).



Si vous possédez le Phone 1 de Nothing, vous pouvez vous rendre dans Paramètres > Système > Mise à jour système et installer la dernière mise à jour sur votre appareil. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez télécharger manuellement l’OTA sur votre appareil.

Fichier OTA Nothing Phone 1 Nothing OS 2.0

Si vous êtes pressé et souhaitez installer manuellement la mise à jour sur votre appareil, vous pouvez télécharger le fichier OTA et l’installer. Tout d’abord, vous avez besoin du package OTA, voici le lien de téléchargement.

OTA Nothing OS 2.0.2 pour Nothing Phone 1 (Incrémental à partir de 1.5.6) : Lien de téléchargement

Une fois le package téléchargé sur votre smartphone, vous pouvez vous rendre dans Paramètres > À propos du téléphone > Version du logiciel et vérifier si votre téléphone utilise Nothing OS 1.5.6. Si votre téléphone utilise un logiciel plus ancien, assurez-vous de le mettre à jour.

Si votre téléphone utilise Nothing OS 1.5.6, créez un dossier nommé « ota » dans le stockage interne et copiez le fichier à l’intérieur du dossier.

Ensuite, ouvrez le numéroteur de votre Phone de Nothing et tapez *#*#682#*#*, cela ouvrira l’outil de mise à jour de verrouillage, qui vous permet de charger latéralement la version stable de Nothing OS 2.0.

Ensuite, appuyez sur « Appliquer directement l’OTA » dans les options de sélection, cela commencera l’installation de la version bêta sur votre appareil. Une fois terminé, redémarrez votre appareil.



