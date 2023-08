Vivo dévoile le stylé V29e : Un milieu de gamme doté de fonctionnalités impressionnantes

Vivo vient de dévoiler sa toute nouvelle offre, le vivo V29e, en Inde, élargissant ainsi sa célèbre gamme V-series de milieu de gamme. Cet appareil arbore un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces qui affiche une résolution FHD+. Plus remarquablement, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz pour des visuels fluides et immersifs. La caméra frontale, une caractéristique phare, est dotée d’un impressionnant capteur de 50 MP, équipé d’une mise au point automatique des yeux pour des selfies époustouflants.

Présentation du vivo V29e: un smartphone de milieu de gamme avec des fonctionnalités impressionnantes

En ce qui concerne l’arrière de l’appareil, c’est un régal pour les yeux. Vivo présente un design bicolore captivant qu’ils ont judicieusement nommé « Artistic Design ». La déclinaison rouge artistique va encore plus loin avec un verre sensible aux UV qui passe du rouge au noir lorsqu’il est exposé aux rayons UV. À côté de cette fonctionnalité intrigante, vous trouverez un appareil photo principal de 64 MP et un module ultra grand angle de 8 MP, soigneusement nichés dans les anneaux de l’appareil photo.

Sous le capot, le vivo V29e embarque le solide chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, complété par 8 Go de RAM. Les options de stockage comprennent 128 Go ou 256 Go, avec la commodité supplémentaire d’un stockage extensible via un emplacement pour carte microSD.

Côté logiciel, le téléphone fonctionne sous Funtouch OS 13, basé sur Android 13, garantissant une expérience fluide et conviviale. Ce dispositif est alimenté par une batterie conséquente de 5 000 mAh, renforcée par une charge rapide de 44 W pour un rechargement rapide.

Disponible en couleurs rouge artistique et bleu artistique, le vivo V29e est proposé à un prix attractif. La version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage commence à partir de INR 26 999 ($327). Tandis que la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte INR 28 999 ($350). Les acheteurs enthousiastes peuvent déjà précommander le téléphone via vivo et les revendeurs partenaires constructeurs, les ventes ouvertes devant commencer le 7 septembre. Avec son design époustouflant, ses capacités photo de premier ordre et son prix compétitif, le vivo V29e est prêt à avoir un impact significatif sur le marché des smartphones de milieu de gamme en Inde. Nous nous attendons à ce qu’il soit un succès sur le marché.

