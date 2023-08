realme GT5 lancé avec une charge de 240 W et 24 Go de RAM

Le nouveau téléphone puissant de realme est là comme promis. En un mot, le realme GT5 est une bête avec 24 Go de RAM et une charge ultra rapide de 240 W. Étonnamment, la version haut de gamme n’est pas beaucoup plus chère que le modèle de base, qui reste performant.

realme GT5 : Libérer la puissance et la vitesse avec 24 Go de RAM et une charge rapide de 240 W

Il existe deux déclinaisons de ce téléphone : le modèle 150W et le modèle 240W. Le modèle 150W offre 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage ou 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, au prix respectif de 3 000 CNY et 3 300 CNY (environ 410 $ et 450 $).

La version 240W offre une seule configuration de mémoire, avec une énorme RAM de 24 Go et une option de stockage de 1 To, au prix de 3 800 CNY (environ 520 $ / 480 € / 43 500 ₹). Notamment, ces différents systèmes de charge ont des capacités de batterie variables : 5 240 mAh pour le modèle 150W et 4 600 mAh pour la version 240W.

Maintenant, plongeons dans le système de charge 240W. Branchez-le pendant seulement 80 secondes et vous aurez une autonomie de 20%. Impressionnant, n’est-ce pas ? La version 150W n’est pas en reste non plus – malgré sa batterie plus grande, elle atteint 50% de charge en seulement 7 minutes.

Indépendamment de la version choisie, le realme GT5 est équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, réputée pour ses performances exceptionnelles. La gestion de la chaleur est assurée par un système de refroidissement à 9 couches et une chambre à vapeur substantielle.

L’écran est un panneau AMOLED plat de 6,74 pouces avec une résolution de 1 240 x 2 772 px (20:9). Il prend en charge une couleur 10 bits et offre une couverture DCI-P3 complète. Avec une luminosité maximale de 1 400 nits et un clignotement PWM à haute fréquence de 2 160 Hz, il offre une expérience visuelle époustouflante.

L’écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et il n’est pas seul à offrir une excellente expérience de jeu. Le GPU Adreno est couplé à une puce d’affichage X7 qui améliore les FPS grâce à l’insertion d’images.

En passant à l’arrière, vous trouverez un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Sony IMX890, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP et un module macro de 2 MP. Un voyant LED personnalisable encadre le logo Snapdragon et peut briller dans 26 couleurs différentes avec cinq niveaux de luminosité. Pour les selfies, il y a un appareil photo frontal de 16 MP.

En termes de connectivité, le GT5 est un téléphone 5G double SIM, équipé de quatre antennes Wi-Fi, de la prise en charge du Wi-Fi 7 et d’une antenne Bluetooth avec des codecs audio avancés.

De plus, les fonctionnalités supplémentaires comprennent des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, un moteur linéaire sur l’axe X pour un retour haptique, une certification audio Hi-Res et Dolby, et un lecteur d’empreintes digitales frontal réactif. Le positionnement GPS est géré par un système à 3 bandes (L1+L2+L5).

Les deux versions du realme GT5 sont disponibles en précommande sur la boutique chinoise de realme, les ventes commençant le 4 septembre. Les choix de couleurs incluent l’argent avec une finition miroir et le vert avec une texture mate. Préparez-vous à une expérience de smartphone palpitante !

