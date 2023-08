Faire et ne pas faire pour nettoyer votre Apple Watch sale

La montre Apple Watch est devenue la montre connectée la plus populaire au monde et elle est utilisée dans une large gamme d’environnements et d’activités. Dans cette optique, il n’est pas surprenant que cette montre connectée puisse conserver des bactéries nocives, il est donc important d’en faire un nettoyage régulier. Jetons un coup d’œil aux choses à faire et à ne pas faire pour nettoyer et désinfecter l’Apple Watch.

Une étude récente a révélé que les bracelets de l’Apple Watch hébergent des bactéries dangereuses et que ces bactéries peuvent se retrouver sur la montre elle-même.

Ci-dessous, nous examinerons comment nettoyer et désinfecter l’Apple Watch, ainsi que comment enlever les débris de la couronne digitale, et bien plus encore. Nous avons également un guide dédié sur le nettoyage des bracelets de l’Apple Watch.

Comment nettoyer l’Apple Watch

Ce qu’il ne faut pas faire pour nettoyer la montre

Selon les instructions d’Apple :

Ne pas utiliser de savons

Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de matériaux abrasifs

Ne pas utiliser de nettoyage ultrasonique

Ne pas utiliser d’air comprimé ou de chaleur

Ce qu’il faut faire pour nettoyer la montre

Retirez le bracelet de votre montre pour nettoyer plus facilement toutes les parties de votre montre (guide complet sur le nettoyage des différents types de bracelets de montre) Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer l’avant, l’arrière et les côtés de votre Apple Watch Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau propre Apple dit que vous pouvez utiliser une lingette Clorox ou de l’alcool à 70 % pour désinfecter votre Apple Watch Les cure-dents et les cotons-tiges sont pratiques pour nettoyer les endroits difficiles Assurez-vous de sécher votre Apple Watch avec votre chiffon avant de remettre le bracelet et de la rallumer Une autre option consiste à utiliser un stérilisateur UV pour désinfecter régulièrement votre Apple Watch

Comment nettoyer la couronne digitale et plus encore

Si vous avez du sable, de la poussière, de la saleté ou des débris coincés dans votre couronne digitale ou d’autres parties de votre montre, éteignez-la Si vous avez un bracelet en cuir, retirez-le Faites couler de l’eau fraîche et tiède sur votre Apple Watch (n’utilisez aucun savon, produit chimique ou abrasif) Tournez et appuyez sur votre couronne digitale tout en la faisant couler sous l’eau pendant 10 à 15 secondes Séchez votre Apple Watch avec un chiffon en microfibre Apple souligne de « Tourner et appuyer sur la couronne digitale pendant que vous la séchez, et assurez-vous de retirer l’eau de la surface de la couronne digitale, de l’espace entre la couronne digitale et le boîtier de la montre, et des surfaces environnantes. »

Jetez un coup d’œil à la page d’assistance d’Apple sur le nettoyage de votre Apple Watch pour plus de détails.

