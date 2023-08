L’Inde réduira les droits d’importation sur les voitures électriques fabriquées localement

L’Inde envisage de réduire les droits d’importation sur les véhicules électriques (VE) si les constructeurs automobiles produisent localement, selon un communiqué de Reuters. Cette mesure survient alors que Tesla fait pression sur le gouvernement indien pour réduire les taxes à l’importation sur les VE, qui sont actuellement de 60% pour les véhicules coûtant 40 000 $ ou moins et de 100% pour ceux dont le prix dépasse ce montant. Cependant, ce chiffre diminuera progressivement pour atteindre 10% d’ici la cinquième année, mais uniquement pour un maximum de 2,5 lakh unités par an. Le budget 2023-24 a également précisé que les droits de douane sur les voitures, y compris les voitures électriques, sous forme semi-finie (SKD) passeront de 30% à 35%. Déjà, les voitures importées en tant qu’unités complètement construites (CBU) avec CIF supérieur à 40 000 $ ou avec une capacité de moteur supérieure à 3 000 cc pour les voitures à essence et à plus de 2 500 cc pour les voitures diesels sont soumises à des droits de douane de 100%.

Taxes d’importation indiennes

L’Inde est assez stricte en matière de droits d’importation et les utilise dans le cadre de ses efforts pour stimuler la fabrication locale. Le pays fait également tout son possible pour promouvoir la campagne « Made in India ». Voici quelques points clés sur les droits de douane à l’importation des voitures électriques en Inde :

1. Objectif : Les taxes à l’importation sur les voitures électriques visent à encourager la fabrication nationale et à réduire la dépendance aux voitures importées.

2. Taxes élevées sur les véhicules : Les taxes sur les voitures en Inde, y compris les VE, sont parmi les plus élevées au monde. Cela a suscité des tests de la part de marques comme Tesla, qui avait auparavant abandonné ses projets d’entrer sur le marché indien en raison des droits élevés.

3. Campagne « Made in India » : Les hausses d’impôt sur les voitures et les motos importées, y compris les VE, sont conformes à la campagne « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi. Elle vise à promouvoir la fabrication nationale et stimuler l’économie indienne.

4. Impact sur le marché des VE : Le marché des VE en Inde est encore relativement petit, représentant environ 1% des ventes totales de voitures dans le pays en 2022. Cependant, la croissance du marché des VE a été rapide. Des marques indiennes comme Tata Motors et Mahindra & Mahindra se distinguent.

La décision de l’Inde de réduire les droits d’importation sur les voitures électriques reflète ses efforts pour promouvoir la fabrication locale et réduire la dépendance aux voitures importées. Les taxes élevées impactent le prix des voitures électriques importées en Inde. Cependant, cela encourage les personnes à opter pour les voitures électriques fabriquées en Inde.

La pression de Tesla pour des droits d’importation plus bas

Tesla fait pression sur le gouvernement indien pour réduire les droits d’importation sur les VE, qui sont actuellement de 60% pour les véhicules coûtant 40 000 $ ou moins, et de 100% pour ceux dont le prix dépasse ce montant. La société a écrit aux ministères indiens pour demander une importante réduction des droits d’importation sur les VE. Selon Tesla, cette mesure stimulera la demande et augmentera les ventes. Des représentants de Tesla se sont également adressés à différents ministères gouvernementaux pour relancer les projets en Inde. La société envisageait de vendre ses populaires voitures électriques sur le marché indien. Cependant, ses projets ont été mis en attente en raison des droits élevés imposés par l’Inde sur les unités complètement construites (CBU) de véhicules importés.

Mais avec les négociations en cours, il semble que le gouvernement indien envisage désormais la demande de Tesla. Bien qu’il ne puisse pas réduire les taxes autant que Tesla le souhaite, il peut en faire une réduction importante par rapport aux 60% d’origine. Tesla affirme que les faibles droits d’importation l’aideront à vendre toute sa gamme de voitures en Inde. D’autres pays ont pris des mesures similaires pour soutenir les tramways locaux après qu’Indonésie ait proposé de supprimer les droits d’importation des voitures électriques, passant de 50% à zéro. Cependant, cette réduction d’impôt ne sera disponible que pour les marques prêtes à investir dans le pays. Il semble que l’Inde empruntera une voie similaire et réduira les taxes pour les marques prêtes à investir dans le pays.

Le plan de l’Inde pour réduire les droits d’importation sur les voitures électriques fabriquées localement

La politique envisagée par l’Inde pourrait permettre aux constructeurs automobiles d’importer des VE entièrement construits en Inde avec une taxe réduite pouvant atteindre 15%, contre le taux actuel de 60%. Cette mesure vise à encourager les constructeurs automobiles à fabriquer des VE localement et à stimuler l’industrie des VE du pays. Le gouvernement indien envisage apparemment de réduire les droits d’importation pour les voitures électriques, et il pourrait même y avoir une réduction « marquée » des droits d’importation. Pour les voitures électriques d’une offre inférieure à 40 000 $, le taux passerait de 60% à 40%. Cependant, pour les voitures coûtant plus de 40 000 $, le taux passerait de 100% actuellement à 60%.

Conclusion

Le projet de l’Inde visant à réduire les droits d’importation sur les voitures électriques fabriquées localement vise à encourager les constructeurs automobiles à fabriquer des VE localement et à stimuler l’industrie des VE du pays. Cette mesure survient alors que Tesla fait pression sur le gouvernement indien pour réduire les taxes à l’importation sur les VE. Le gouvernement indien envisage apparemment de réduire les droits d’importation pour les voitures électriques, et il pourrait même y avoir une réduction « marquée » des droits d’importation. Cela pourrait être un grand coup de pouce pour l’industrie des VE en Inde et encourager davantage de constructeurs automobiles à fabriquer des VE localement.

Il est important de souligner que les tarifs d’importation et les réglementations commerciales de l’Inde sont une préoccupation pour les investisseurs étrangers et les exportateurs. Le pays applique des taux tarifaires moyens élevés, qui n’ont pas évolué ces dernières années. Cependant, la réduction potentielle des impôts pour les marques investissant dans le secteur des VE en Inde témoigne d’une volonté d’attirer des investissements étrangers et de promouvoir la fabrication nationale dans des industries stratégiques.

