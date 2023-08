L’administration Biden modifie la déclaration fiscale des crypto-monnaies

L’administration Biden a récemment annoncé de nouvelles règles de déclaration fiscale pour les cryptomonnaies. L’objectif de ces nouvelles règles est de garantir que les contribuables déclarent avec précision leurs activités liées aux cryptomonnaies. Cette nouvelle loi veillera également à ce qu’ils paient leurs impôts en temps voulu. Les lois proposées sont destinées à fournir une clarification et des orientations aux utilisateurs de cryptomonnaies. Elle aidera également le gouvernement à suivre et à percevoir des impôts sur les actifs numériques. Tous les rapports d’actifs numériques en vertu de la nouvelle loi seront transmis à l’Internal Revenue Service (IRS), qui fait également partie du Département du Trésor américain.

Il y a eu une pression de la part des régulateurs aux États-Unis et du Congrès pour suivre les utilisateurs de cryptomonnaies qui ne paient peut-être pas leurs impôts. Cette nouvelle loi fait partie d’un effort plus large pour cette initiative. Le Département du Trésor a déclaré: « Cela fait partie d’un effort plus large du Trésor pour combler l’écart fiscal, traiter les risques de fraude fiscale posés par les actifs numériques et aider à garantir que tout le monde joue selon les mêmes règles ».

Selon le Département du Trésor , la nouvelle loi entrera en vigueur pour les courtiers à partir de 2025, en direction de la saison de déclaration fiscale 2026.

Formulaire 1099-DA : un nouveau formulaire de déclaration fiscale

L’un des aspects clés des nouvelles règles est l’utilisation d’un formulaire de déclaration fiscale appelé Formulaire 1099-DA. Ce formulaire est conçu pour aider les contribuables à vérifier s’ils doivent des impôts sur leurs transactions de cryptomonnaies. Il aidera également les utilisateurs de cryptomonnaies à se conformer à leurs obligations fiscales. En fournissant des informations détaillées sur leurs activités d’actifs numériques, les contribuables peuvent garantir une déclaration précise et éviter d’éventuelles pénalités.

Le Département du Trésor a déclaré que le « nouveau formulaire de déclaration fiscale appelé Formulaire 1099-DA vise à aider les contribuables à déterminer s’ils doivent des impôts et aiderait les utilisateurs de cryptomonnaies à éviter d’avoir à effectuer des calculs compliqués pour déterminer leurs gains ».

De plus, le nouveau formulaire permettra aux courtiers d’actifs numériques d’utiliser le même style de déclaration que les autres courtiers financiers. Selon Reuters, la nouvelle loi reconnaît un courtier pour inclure « à la fois les plateformes de négociation d’actifs numériques centralisées et décentralisées, les processeurs de paiement en cryptomonnaies et certains portefeuilles en ligne où les utilisateurs stockent des actifs numériques ». Cela indique que la nouvelle loi couvrira des cryptomonnaies comme le Bitcoin et d’autres.

Cependant, les courtiers devront tout de même envoyer les formulaires à la fois à l’IRS et aux détenteurs d’actifs numériques. Cela aidera à la préparation de leurs impôts.

Rappelons que la loi sur l’investissement dans les infrastructures et les emplois de 2021 d’une offre de 1000 milliards de dollars cible en partie les courtiers d’actifs numériques. La loi prévoit une obligation de déclaration fiscale plus élevée pour les courtiers d’actifs numériques. La loi a également contraint l’IRS à définir les entreprises pouvant être classées comme courtiers en cryptomonnaies. De plus, elle a demandé à l’IRS d’établir des formulaires et des lois pour la déclaration d’actifs numériques. Cette nouvelle loi répond à la loi plus vaste sur l’investissement dans les infrastructures et les emplois.

Exigences de déclaration pour les utilisateurs de cryptomonnaies

Selon les lois actuelles de l’IRS, les utilisateurs de cryptomonnaies doivent déjà déclarer diverses activités d’actifs numériques sur leurs déclarations fiscales. Cela inclut la déclaration des revenus provenant de la négociation de cryptomonnaies, la réception de cryptomonnaies en paiement de biens ou de services, et l’extraction ou la détention de cryptomonnaies. Les nouvelles règles visent à renforcer davantage les exigences de déclaration et à garantir que toutes les opérations de cryptomonnaies sont correctement traitées.

De plus, la nouvelle loi oblige les courtiers à déclarer certaines transactions en espèces de plus de 10 000 $ en actifs numériques. Le gouvernement estime que la nouvelle loi permettra de collecter au moins 28 milliards de dollars en 10 ans.

La nouvelle loi impose également des tâches de déclaration supplémentaires aux courtiers d’actifs numériques. Les courtiers devront fournir des informations sur les ventes et les échanges d’actifs numériques effectués par leurs clients. Cela permettra à l’IRS d’avoir une vision plus claire des opérations de cryptomonnaies et de garantir que les contribuables déclarent avec précision leurs gains et leurs pertes.

Réponse de l’industrie et préoccupations

Le lancement de ces nouvelles règles de déclaration fiscale a suscité des réactions mitigées de la part des experts en cryptomonnaies. Certains groupes ont exprimé des préoccupations concernant l’augmentation des lois sur la déclaration et les problèmes potentiels de confidentialité. D’autres y voient une bonne démarche vers la réglementation du marché des cryptomonnaies et la garantie de la conformité fiscale.

Kristin Smith, PDG de l’Association Blockchain, a déclaré que les lois « pourraient aider les utilisateurs de cryptomonnaies au quotidien à obtenir les informations nécessaires pour se conformer précisément aux lois fiscales ». Cependant, il a ajouté que cela ne pourrait être le cas que si les lois étaient utilisées correctement.

Cependant, Miller Whitehouse-Levine, PDG de DeFi Education Fund, a déclaré que la nouvelle loi ne facilitera pas la déclaration fiscale et n’améliorera pas non plus la conformité fiscale. Il a dit

« La proposition d’aujourd’hui de l’IRS est confuse, contradictoire et erronée. Elle tente d’appliquer des cadres réglementaires fondés sur l’existence d’intermédiaires où ils n’existent pas »,

Les nouvelles règles de déclaration fiscale font partie des efforts de l’administration Biden pour mettre en œuvre des mesures de génération de revenus définies dans la loi sur les infrastructures de 2021. Ces mesures visent à générer plus de fonds pour des projets d’infrastructures et d’autres initiatives gouvernementales.

Impact sur les investisseurs en cryptomonnaies

Pour les investisseurs en cryptomonnaies, les nouvelles règles de déclaration fiscale signifient qu’ils devront désormais conserver des registres de leurs transactions de cryptomonnaies. Il est crucial de conserver de bons registres des transactions, des ventes et des échanges de cryptomonnaies, ainsi que de tous les revenus reçus sous forme de cryptomonnaie. Cela aidera à garantir une déclaration précise et à réduire le risque de pénalités ou d’audits.

Derniers mots

La présentation par l’administration Biden de nouvelles règles de déclaration fiscale pour les cryptomonnaies est une grande avancée dans la réglementation du marché des cryptomonnaies. L’utilisation du Formulaire 1099-DA garantira une meilleure déclaration par les courtiers et une augmentation des déclarations fiscales. Elle garantira également que les courtiers rendent compte correctement de leurs activités de cryptomonnaies. Alors que le marché des cryptomonnaies continue d’évoluer, il est essentiel que les investisseurs restent informés de leurs obligations fiscales.

Actualité mobile et vidéo du moment