Excellentes nouvelles pour les utilisateurs de Xiaomi 13 / 13 Pro et Xiaomi 12T : la mise à jour MIUI Global basée sur Android 14 arrive

Le géant de la technologie mobile Xiaomi réserve une grande surprise qui enthousiasme ses utilisateurs. Les smartphones Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T recevront bientôt la mise à jour MIUI Global basée sur Android 14. Après la clôture du processus de recrutement des testeurs bêta, les utilisateurs sélectionnés pourront obtenir la mise à jour de leurs appareils via une mise à jour Over-the-Air (OTA).

Après une longue attente, les utilisateurs auront enfin l’opportunité de vivre cette mise à jour. Le processus de demande de bêta, qui a duré plusieurs semaines, s’est terminé avec la sélection des participants parmi les utilisateurs. Maintenant, il est temps de publier officiellement la mise à jour. Xiaomi a soigneusement préparé ces mises à jour afin d’offrir la meilleure expérience aux utilisateurs et prévoit de les déployer dans les semaines à venir.

Les utilisateurs sélectionnés pour le test bêta attendent avec impatience cette nouvelle mise à jour. Cependant, à ce stade, Xiaomi joue un rôle important pour maximiser l’expérience des utilisateurs. La société continue de tester rigoureusement les mises à jour afin de garantir leur bon fonctionnement. Les utilisateurs sont invités à faire preuve de patience pendant ce processus. En effet, une nouvelle mise à jour du système d’exploitation peut contenir des erreurs, et le temps nécessaire pour les corriger peut être plus long.

Les mises à jour préparées pour les smartphones Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T sont désormais entièrement prêtes à être utilisées. Les dernières versions internes de MIUI sont les suivantes : MIUI-V14.0.1.0.UMCMIXM pour Xiaomi 13, MIUI-V14.0.1.0.UMBMIXM pour Xiaomi 13 Pro et MIUI-V14.0.1.0.ULQMIXM pour Xiaomi 12T. Les utilisateurs bêta sélectionnés auront l’opportunité de télécharger ces versions sur leurs appareils via OTA et de découvrir la nouvelle mise à jour.

Cependant, il est important de souligner qu’Android 14 est une nouvelle version du système d’exploitation et peut donc contenir des erreurs. Si les utilisateurs rencontrent des problèmes inattendus après l’installation de la mise à jour, ils ne doivent pas hésiter à les signaler aux développeurs. Les commentaires peuvent contribuer à rendre la mise à jour plus stable. De plus, les utilisateurs doivent envisager la possibilité de revenir à une version plus stable, telle qu’Android 13, s’ils rencontrent d’importants problèmes dans la version bêta d’Android 14.

En conclusion, une période passionnante s’annonce pour les utilisateurs de Xiaomi. La mise à jour MIUI Global basée sur Android 14 sera bientôt disponible. Bien que cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations, elle peut également comporter des erreurs potentielles. Les utilisateurs doivent se rappeler d’être patients et contribuer à l’amélioration de la mise à jour en fournissant des commentaires aux développeurs. De son côté, Xiaomi travaille assidûment pour maximiser l’expérience utilisateur. Bientôt, les utilisateurs de Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T pourront profiter de l’excitation de cette mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :