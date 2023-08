Moto G54 sera lancé le 5 septembre, les détails révélés par TENAA

Motorola continue de lancer de nouveaux smartphones de milieu de gamme et le Moto G84 est la prochaine étape de la marque. La société le lancera en Inde le vendredi prochain, et le dispositif ne sera pas le seul de milieu de gamme à être lancé dans un proche avenir. La marque introduira également le Moto G54 le 5 septembre en Chine. La nouvelle a été confirmée par la version chinoise de Motorola sur Weibo. Le téléphone a également révélé certains de ses détails clés grâce à la certification TENAA. Grâce à la liste, nous connaissons la plupart de ses détails de conception et de hardware.

Caractéristiques détaillées du Moto G54 par TENAA

Le Moto G54 sera doté d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau est de type LCD et possède un trou percé au centre pour la caméra selfie de 16 MP. Le téléphone sera fourni avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. En passant à l’arrière, il y a un appareil photo principal de 50 MP qui est accompagné d’un appareil photo secondaire qui devrait servir de module de détection de profondeur. Il y a aussi un flash LED d’appoint.

Le Moto G54 apportera également une grande batterie. TENAA la liste avec une capacité de charge minimale de 4 850 mAh, donc la capacité typique sera sûrement de 5 000 mAh. TENAA ne donne aucun détail concernant la vitesse de charge, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’elle se situe autour de 20W-30W, ce qui est une caractéristique courante pour les smartphones de milieu de gamme de Motorola. Le téléphone fonctionnera avec le système d’exploitation Android 13 dès sa sortie.

Malheureusement, les détails sur le processeur ne sont pas encore clairs. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce qu’il offre des performances de milieu de gamme et une connectivité 5G.

Quant à la sortie, le Moto G54 sera lancé d’abord sur le marché chinois. Il devrait atteindre les marchés mondiaux plus tard. Pour comparaison, le Moto G53 est arrivé en Chine en décembre 2022, avant de devenir mondial 1,5 mois plus tard. Si tel est le cas pour le Moto G54, nous verrons probablement sa sortie mondiale vers octobre.

