Il y a un rituel autour de chaque nouvelle sortie d’iPhone, et nous franchissons l’une des dernières étapes avant le lancement.

Tout d’abord, les analystes prédisent combien de dizaines de millions de nouveaux modèles seront produits. Un certain temps passe, puis des rapports de problèmes de production de dernière minute surgissent. Enfin, juste avant l’annonce des nouveaux iPhones, les analystes réduisent leurs prévisions de production d’iPhone en raison de contraintes d’approvisionnement.

Cela, mes amis, est comme une règle non écrite pour chaque lancement d’iPhone. La réalité, bien sûr, est qu’Apple ne peut jamais produire autant d’iPhone lors du lancement qu’elle le souhaiterait. Ce qu’elle fabrique, elle le vendra.

Néanmoins, l’analyste Jeff Pu a récemment réduit ses prévisions de production d’iPhone 15 de 83 millions à 77 millions d’unités. Pu cite un mélange de contraintes d’approvisionnement affectant la production et des « préoccupations de demande » pour la baisse de six millions d’unités.

11 millions d’unités diminuées

Une note de l’analyste de la banque japonaise Mizuho vient s’ajouter à la série de coupes de production. Aujourd’hui, l’entreprise a ajusté son estimation de production d’iPhone 15 pour l’année, passant de 84 millions à 73 millions. Sans surprise, les problèmes d’approvisionnement sont à blâmer. Mizuho prévoit également que 217 millions d’iPhone seront produits en 2023. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 227 millions d’unités précédemment prévues.

Séparément, Netcost-security.fr a rapporté plus tôt cette semaine qu’un autre analyste d’une grande société de placement s’attend à ce qu’Apple retarde les expéditions de l’iPhone 15 Pro Max jusqu’en octobre. Les autres modèles devraient commencer à être livrés aux clients le 22 septembre.

C’est parce que l’iPhone 15 Pro Max sera le premier et le seul modèle à utiliser un objectif périscopique pour un meilleur zoom optique. Selon les rapports, Sony serait incapable de fournir les capteurs pour le système de caméra à temps pour que le modèle haut de gamme soit lancé avec le reste de la gamme.

Plus récemment, Netcost-security.fr a rapporté en premier lieu qu’Apple ne proposera plus d’option de couleur or avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Au lieu de cela, Apple le remplace par une couleur « Titan Gray » en utilisant le nouveau cadre en titane. La couleur violette profonde en édition spéciale sera remplacée par une nouvelle option bleu foncé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :