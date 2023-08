Le deuxième cheque d’Apple signé par Jobs et Woz aux enchères [Vente à 135 000 dollars]

Suite à la vente aux enchères record d’un iPhone original scellé de 4 Go pour près de 200 000 $, un nouveau lot d’articles rares d’Apple est à vendre. La dernière vente aux enchères comprend le deuxième chèque jamais écrit par Apple, signé par Steve Jobs et Steve Wozniak, un Apple-1 fonctionnel, un autre iPhone original scellé, et bien plus encore.

Mise à jour 25/08/23: Le chèque rare a rapidement dépassé l’estimation de 50 000 $ et a finalement été vendu aux enchères pour une offre de 135 261 $. Cependant, un autre document signé par Steve Jobs s’est en réalité vendu plus cher.

Fait intéressant, bien que le deuxième chèque jamais écrit par Jobs et Woz ait été estimé à réaliser plus qu’une annonce rédigée par Jobs, cette dernière s’est vendue pour 40 000 $ de plus.

Le brouillon de l’ordinateur Apple-1 écrit par Steve Jobs en 1976 s’est vendu à 175 759 $. C’est presque autant qu’un Apple-1 pleinement fonctionnel vendu aux enchères pour 223 520 $.

Vous pouvez consulter le reste des résultats de la vente aux enchères sur RR Auction.

Le dernier lot de souvenirs Apple est à vendre via RR Auction, qui comprend plus de 50 articles rares.

En 1976, le deuxième chèque qu’Apple a écrit était destiné à un fournisseur de PCB alors qu’il travaillait à la construction de l’Apple-1. Voici les détails sur ce chèque signé qui pourrait être vendu à plus de 50 000 $.

Chèque historique de la banque Wells Fargo, mesurant 7,5 x 3 pouces, rempli et signé par Steve Jobs, « steven jobs », et contresigné par Steve Wozniak, « Steve Wozniak », payable à Ramlor, Inc. pour 116,97 $, le 19 mars 1976. Ce chèque temporaire, émis lors de l’ouverture du premier compte bancaire d’Apple, porte les mêmes numéros de routage et de compte que les autres chèques de la Apple Computer Company que nous avons proposés – ceux-ci cependant datent de juillet 1976 et sont imprimés avec la première adresse officielle d’Apple à « 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto » – l’emplacement d’un service de messagerie et de réception du courrier qu’ils utilisaient tout en fonctionnant encore dans le célèbre garage de la famille Jobs. En très bon état.

Marqué comme chèque « n°2 », ce chèque ultra-précoce précède la fondation officielle d’Apple Computer, Inc. de treize jours – le 1er avril 1976, les cofondateurs Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne signent l’accord de partenariat qui donne officiellement naissance à Apple Computer. L’accord attribue 45 % de l’entreprise à chacun des deux Steves et 10 % à Wayne. Il exige également que toute dépense supérieure à 100 $ soit approuvée par deux des partenaires – peut-être la raison pour laquelle Jobs et Woz ont signé ce chèque.

En raison de la date précoce, ce chèque de 116,97 $ à Ramlor, Inc. – un fabricant de circuits imprimés basé à Palo Alto – représente probablement le paiement des cartes associées aux premiers ordinateurs Apple-1. Le produit a été initialement conçu comme un kit de PCB à souder par l’utilisateur final, une pratique courante pour les kits d’ordinateurs amateurs de l’époque. Cependant, la portée du projet s’est élargie lorsqu’ils ont approché Paul Terrell, propriétaire de The Byte Shop à Mountain View, en Californie, l’un des premiers stores d’ordinateurs personnels au monde.