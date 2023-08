Snapdragon 8 Gen 3 sur Geekbench : premiers aperçus des performances

Snapdragon 8 Gen 3 : Fuites de benchmarks et fonctionnalités présumées pour le processeur à venir

La liste Geekbench révèle que le SD 8 Gen 3 a obtenu un score monocœur de 1596 et un score multicœur de 5977. Ces scores sont inférieurs aux fuites précédentes qui prétendaient que le prétendu Galaxy S24+ avait obtenu 2233 points monocœur et 6661 points multicœur.

D’après Digital Chat station, les scores obtenus dans la liste sont préliminaires et peuvent varier dans la version finale. La liste indique également que le SD 8 Gen 3 dispose de 2 cœurs cadencés à 2,27 GHz et de 5 cœurs cadencés à 2,96 GHz. En plus d’un cœur cadencé à 3,19 GHz.

Comparé au Snapdragon 8 Gen 2, il est prévu que le SoC Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) adopte une nouvelle architecture « 1+5+2 » au lieu de la configuration précédente « 1+2+2+3 ». Cette nouvelle architecture comprendra un cœur de performances plus puissant avec une fréquence plus élevée et utilisera le processus TSMC N4P.

La puce devrait se composer d’1 cœur principal Cortex-X4, de 5 cœurs de performances A720 et de 2 cœurs d’efficacité énergétique A520, ainsi que d’un GPU Adreno 750. Le GPU Adreno 750 est prévu pour offrir des améliorations significatives de performances par rapport à son prédécesseur, l’Adreno 740, et disposera d’un cache L3 de 10 Mo.

Le Snapdragon 8 Gen 3 sera lancé lors du sixième sommet annuel Snapdragon Tech Summit. Qui se tiendra du 24 au 26 octobre, soit un mois plus tôt que d’habitude.

Les rumeurs suggèrent que la série Xiaomi 14 sera le premier appareil à utiliser le SoC SD 8 Gen 3 lors de son lancement en novembre. De plus, la série vivo X100, la série iQOO 12, le Redmi K70 Pro, le OnePlus 12, la série Red Magic 9 et d’autres appareils adopteront cette puce.

