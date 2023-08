Niubility B14S: Le vélo électrique parfait pour la ville et en promotion actuellement !

Il existe une multitude d’options de transport en milieu urbain aujourd’hui. Cependant, une tendance persistante et croissante est le vélo électrique. Plus particulièrement, le nouveau Niubility B14S Electric City Bike se distingue par ses performances impressionnantes et son design pratique. Avec une batterie lithium-ion puissante, un moteur silencieux mais efficace et une conception axée sur le confort, il est la solution de transport idéale pour les allées et retours travail-domicile et pour naviguer en ville.

Pourquoi ce vélo est spécial ?

Le Niubility B14S se démarque des vélos électriques traditionnels par sa puissance et son endurance impressionnantes. Son moteur brushless de 400W offre un fonctionnement silencieux mais efficace, minimisant la perte d’énergie pour vous offrir davantage de kilomètres à parcourir.

Renforcé par une batterie au lithium 48V 15.1AH robuste et entièrement étanche, vous pouvez rouler jusqu’à 60 kilomètres en mode purement électrique. En mode assistance électrique, cette distance peut s’allonger jusqu’à 70 kilomètres. Qui plus est, la batterie est entièrement amovible, offrant des opportunités de charge flexibles à la maison ou ailleurs.

Le Niubility B14S excelle également par sa vitesse maximale de 25 km/h, parfait pour des déplacements rapides en milieu urbain. De plus, il est très pratique à charger, avec sa fonction de charge rapide, vous permettant de reprendre la route en un rien de temps.

Pourquoi est-il le meilleur de sa catégorie ?

Le Niubility B14S est bien en avance sur ses concurrents. Ce vélo électrique est équipé de pneus de 14*2.125 pouces qui promettent une conduite douce sur les routes urbaines les plus variées. De plus, ces pneus sont résistants à l’usure et anti-dérapants, éléments essentiels pour une conduite en toute sécurité.

Pour améliorer la sécurité et le contrôle, le vélo est doté d’un système de freinage à disque mécanique à l’avant et à l’arrière qui offre une dissipation rapide de la chaleur et qui coupe automatiquement l’alimentation électrique en cas d’urgence.

D’un point de vue design, le cadre de ce vélo privilégie le confort du cycliste. Qu’il s’agisse d’une personne âgée, ou d’un enfant, il est très facile à monter. De plus, il est parfaitement adapté pour les déplacements urbains de courte distance, améliorant la vitesse et l’efficacité.

De plus, certains éléments font de ce vélo un choix incomparable. La suspension à ressort à l’avant offre une excellente performance sur les terrains accidentés, tandis que l’absorption des chocs à l’arrière réduit les impacts des bosses. En outre, l’affichage LCD vous permet de suivre facilement la vitesse, le kilométrage et autres informations importantes.

Le B14 est également disponible avec cette promotion. Notons que le Niubility B14S est une version améliorée du B14. Contrairement au B14, le B14S ne peut pas être entièrement plié ; néanmoins, sa conception lui permet d’être facilement transportable sans nécessiter de pliage.

De plus, le B14S possède une qualité de cadre supérieure et une longueur réduite par rapport à la version précédente. Ces améliorations justifient un coût légèrement plus élevé. L’évolution du B14 vers le B14S atteste des efforts continus de Niubility pour améliorer l’expérience de conduite tout en prenant en compte le confort et la praticité pour les utilisateurs urbains.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le B14 normal, vous pouvez regarder cette vidéo :

