Après les photos, WhatsApp permet désormais aux utilisateurs d’envoyer des vidéos en résolution HD

La semaine dernière, WhatsApp a publié une mise à jour de ses applications iOS et Android qui a permis une nouvelle option pour envoyer des images haute résolution avec moins de compression. Et comme promis par Meta, une option similaire pour l’envoi de vidéos en haute définition est maintenant déployée auprès des utilisateurs de WhatsApp.

WhatsApp prend désormais en charge les vidéos HD

Tout comme les photos, il n’était pas possible de choisir la résolution des vidéos envoyées via WhatsApp. L’application compressait automatiquement toutes les vidéos et réduisait leur résolution à 480p, ce qui est très bas selon les normes actuelles. Bien que cela entraîne un fichier plus petit qui consomme moins de données et prend moins de temps à télécharger, la qualité des vidéos n’est pas bonne.

Mais avec la dernière mise à jour de WhatsApp, les utilisateurs remarqueront une nouvelle option pour envoyer des vidéos HD, tout comme Meta a commencé à le proposer pour les photos la semaine dernière. En appuyant sur le bouton de résolution avant d’envoyer une vidéo, les utilisateurs peuvent choisir entre la qualité standard et la qualité HD.

Si vous choisissez la qualité standard, WhatsApp compressera et enverra la vidéo en résolution 480p. Cette option peut être utile si vous utilisez une connexion Internet lente ou si vous avez des données limitées. Mais avec l’option de qualité HD, les vidéos sont envoyées en résolution 720p, ce qui est encore bien inférieur à 1080p ou 4K, mais offre une qualité beaucoup plus acceptable.

Avant d’envoyer une image ou une vidéo, WhatsApp vous montrera la taille du fichier pour chaque option disponible. Bien sûr, si vous voulez vraiment envoyer des médias dans leur résolution d’origine, envoyez-les simplement en tant que documents et WhatsApp enverra les fichiers d’origine sans aucune compression.

En savoir plus sur l’application

Pour accéder à ces fonctionnalités, assurez-vous d’avoir la dernière version de WhatsApp installée sur votre appareil. WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Gardez à l’esprit qu’il peut prendre un certain temps pour que la nouvelle fonctionnalité apparaisse sur votre appareil.

