Ford, Toyota et autres constructeurs automobiles prévoient de relancer les voitures hybrides à essence-électrique

Au cours des dernières années, il a été de plus en plus axé sur la transition vers les véhicules électriques (VE) comme moyen de réduire les émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique. Cependant, Ford, Toyota et d’autres marques automobiles ne sont pas encore prêts à abandonner l’essence – les voitures hybrides électriques. Ces marques reconnaissent les avantages de la technologie hybride et prévoient de relancer et d’investir dans ce segment du marché. Ford, Toyota et le groupe Stellantis ont annoncé qu’ils produiraient et vendraient des centaines de milliers de voitures hybrides aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder, une société de gestion d’investissement basée à New York, a déclaré que aux États-Unis, les voitures hybrides « servent » beaucoup de personnes. Il affirme également que les voitures hybrides sont un « bon substitut » aux voitures électriques pures et ont plus de chances d’être vendues.

Sam Fiorani, vice-président des Solutions AutoForecast, a déclaré : « À mesure que les exigences en matière d’émissions se resserrent, les voitures hybrides offrent une énergie plus propre sans obliger les acheteurs à acheter directement des véhicules électriques purs. »

L’essor des voitures hybrides essence-électriques

Les voitures hybrides essence-électriques combinent un moteur à combustion interne avec un moteur électrique et une batterie. Cette combinaison permet une meilleure efficacité énergétique et des émissions réduites par rapport aux voitures à essence classiques. Bien que les hybrides soient sur le marché depuis plusieurs années, ils n’ont pas été aussi populaires. Cela s’explique par la prédominance des voitures entièrement électriques. Cependant, les développements récents suggèrent un regain d’intérêt pour la technologie hybride.

S&P Global Mobility estime que les ventes de voitures hybrides tripleront au cours des cinq prochaines années. Selon cette estimation, elles représenteront 24% des nouvelles ventes de voitures aux États-Unis d’ici 2028. Les ventes de voitures électriques pures représenteront environ 37%, et les voitures à essence restantes représenteront près de 40%.

Stellantis a déclaré que les hybrides représentaient désormais 36% des ventes de Jeep Wrangler et 19% des ventes de Chrysler Pacifica. « Le groupe est très optimiste quant à l’avenir des voitures hybrides », a déclaré un porte-parole de Stellantis.

L’engagement de Ford envers les véhicules hybrides

Ford est la dernière marque à déployer un « plan hybride plus agressif ». Lors d’un appel sur les résultats du deuxième trimestre en juillet dernier, le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que Ford s’attend à ce que les ventes de voitures hybrides quadruplent au cours des cinq prochaines années. La société s’engage également à devenir entièrement électrique dans les années à venir.

Ford, l’un des principaux constructeurs automobiles au monde, a fait de grands progrès dans les voitures hybrides. En 2017, Ford a annoncé qu’il lancerait 13 nouveaux modèles électriques et hybrides d’ici 2020. Le PDG de l’entreprise, Mark Fields, a déclaré que Ford estime que les offres mondiales de voitures électriques dépasseront les voitures à essence d’ici les 15 prochaines années. Cet engagement montre la confiance de Ford dans la viabilité à long terme de la technologie hybride.

L’un des modèles hybrides notables de Ford est le pick-up F-150. Ford prévoit d’équiper le F-150 d’un groupe motopropulseur hybride, lui permettant de servir de générateur sur site. Cette innovation démontre la polyvalence et la praticité des voitures hybrides dans différents cas d’utilisation.

La vaste gamme de véhicules électrifiés de Toyota

Les voitures hybrides représentaient historiquement moins de 10% des ventes totales aux États-Unis. Cependant, la Prius de Toyota, qui se vend depuis longtemps, est l’un des modèles les plus populaires. Malgré les grands investissements dans les voitures électriques pures, les voitures hybrides joueront un rôle clé dans le « plan à long terme » de l’entreprise pour les voitures électriques.

Toyota, connue pour son travail de pionnier dans la technologie hybride avec la Prius, continue d’être un acteur majeur sur le marché des hybrides. La société propose une large gamme de groupes motopropulseurs électriques, notamment des véhicules hybrides (HEV), des véhicules hybrides rechargeables (PHEV), des véhicules entièrement électriques (BEV) et des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). L’engagement de Toyota à offrir aux utilisateurs des choix et à réduire son empreinte carbone est évident dans sa vaste gamme de modèles.

La vision de Toyota, appelée « Beyond Zero », vise à aller au-delà de la neutralité carbone et à avoir un impact positif sur la planète et la société. L’entreprise propose actuellement plus de véhicules à faibles et zéro émissions combinés que toute autre marque. Cela montre clairement son engagement en faveur de la durabilité environnementale.

Alors que Ford et Toyota sont à l’avant-garde de la relance des voitures hybrides, d’autres marques automobiles manifestent également un intérêt pour cette technologie. S&P Global Mobility estime que les hybrides tripleront au cours des cinq prochaines années. Ils représenteront 24% des nouvelles ventes de voitures aux États-Unis en 2028. Cette estimation montre un marché en croissance pour les voitures hybrides et le potentiel pour d’autres marques automobiles de se joindre à cette tendance.

L’avenir des voitures hybrides

La relance des voitures hybrides essence-électriques par Ford, Toyota et d’autres marques automobiles montre une solide confiance dans les avantages de la technologie hybride. Alors que les voitures entièrement électriques ont attiré une attention considérable, les hybrides offrent une option pratique et efficace pour les utilisateurs. Il s’agit d’une voiture de choix pour les utilisateurs qui ne sont peut-être pas prêts à passer complètement aux VE.

Les voitures hybrides offrent une meilleure efficacité énergétique, des émissions réduites et une expérience de conduite décente pour les utilisateurs. Elles offrent également la flexibilité d’utiliser à la fois l’essence et l’électricité. Cela élimine l’anxiété liée à l’autonomie associée aux voitures entièrement électriques. À mesure que la technologie continue de progresser, les voitures hybrides pourraient devenir encore plus efficaces et moins chères. Cela en fera une bonne option pour un large éventail d’utilisateurs.

Dernières réflexions

Ford, Toyota et d’autres marques automobiles prévoient de relancer les voitures hybrides essence-électriques. Ces marques reconnaissent les avantages de la technologie hybride et investissent dans ce segment du marché. Avec leur intérêt pour offrir aux utilisateurs plus de choix et réduire l’empreinte carbone, les voitures hybrides sont appelées à jouer un rôle important dans la transition vers un avenir des transports plus durable.

Actualité mobile et vidéo du moment